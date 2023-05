“Me animé a participar y espero volver a hacerlo”

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Lara Ailén Hassan (29) tiene síndrome de Down y este año se lució en el rol de delegada de la Escuela N° 528 Ramón García, de Posadas.



“Es la primera vez que me animé a trabajar en las elecciones y me encantó, espero volver a hacerlo”, contó a El Territorio. La lucha por la inclusión y por la ocupación de espacios es el norte de su vida.



Mientras llegaban los votantes, Lara muy predispuesta los guiaba y asesoraba a su mesa de voto. Según mencionó, se inscribió para ser autoridad de mesa de forma online y luego realizó el curso virtual.



Actualmente, trabaja en el Poder Judicial, Juzgado civil l, donde destacó el buen ambiente laboral y el compañerismo de sus pares. En las próximas elecciones planea seguir desempeñándose en el empleo.



La institución donde se desempeña como delegada electoral es la misma donde votó recientemente el ingeniero Carlos Rovira. Se ubica en Suiza casi Rademacher y allí, pese al mal tiempo, muchos ciudadanos concurrieron a emitir el voto.