lunes 08 de mayo de 2023 | 6:01hs.

“Veníamos de un golpe durísimo, a nadie en este deporte le gusta perder. Que con River te hagan 5 goles duele. Lo que no teníamos que hacer era perder la forma, la linea, la conducta. Por ese lado quería enfocar a los jugadores para que no perdieran la sensación de todo lo bueno que se venía haciendo. Ya aprendimos y seguramente vamos a seguir dando pelea en la Copa. No tengo dudas”, arrancó Martín Demichelis su conferencia de prensa tras ganar el Superclásico.



“Si había un equipo que merecía ganar éramos nosotros, nunca dejamos de buscarlo, lo vieron desde los cambios. A pesar de que llegó en el minuto final, llegó esa victoria tan buscada por los hinchas que tres horas antes de que empezara llenaron el Monumental”, valoró el entrenador millonario.



Demichelis contó que tras la goleada en Brasil trabajó mucho con sus jugadores y que si había un rival para recuperarse era “uno que nos motivara mucho”. “Jugar contra Boca fue lo mejor que nos podía pasar. En el fútbol no se habla de merecimientos, pero si tenía que haber algún ganador, ése eramos nosotros”, agregó.



Un momento tenso se dio cuando a Demichelis le preguntaron sobre la frase del defensor de Boca Jorge Figal, quien en la previa del Superclásico declaró que el Xeneize iba a ganar en Chile y después a hacer un buen partido en “el gallinero”.



“Para muchos seguramente fue una chicana, para mí habló con muchísimo respeto. ¿Sabés por qué? Porque dijo que ‘íbamos a ganar en Chile e íbamos a hacer un buen partido en el gallinero’. Ni siquiera hicieron un buen partido, y después le falto el respeto a uno de los estadios mas maravillosos del mundo. Ahí sí fue una falta de respeto. No dijo que venía a ganar, sino a hacer un buen partido”, tiró el DT.



Al final, Demichelis le agradeció a los hinchas y les dedicó el triunfo ante el Xeneize.

Enzo Pérez: “Lo que hizo Palavecino no está bien, pero de los errores se aprende”

Palavecino le gritó el gol a los jugadores de Boca y se provocó la pelea en el final. Foto: AP

“Lo que hizo Palavecino no está bien, pero de los errores se aprende. No está bien de ninguno de los dos lados porque no es la imagen que tenemos que dar para el afuera. No estoy para nada de acuerdo con lo que sucedió”, reflexionó el capitán de River, Enzo Pérez, tras el triunfo ante Boca en el Superclásico.



”Hablamos bastante con (Sergio) Romero y con (Jorge) Figal, que son los más grandes de Boca. Hubo muchísima gente que se metió, cuerpo técnico, jugadores que no estaban citados. No estuvo bueno”, agregó el mediocampista de River sobre el escándalo del final en el Monumental.



“Con errores y virtudes, hablamos adentro de la cancha. No es la imagen que tenemos que dar para afuera. Pero ahí adentro, es difícil, cuando hay tanta gente que no tiene que estar en el campo es difícil. Para nada estoy de acuerdo con lo que sucedió”, expresó el capitán millonario.



”Entiendo que después de lo que nos pasó en Brasil (derrota 5-1 ante Fluminense) se pusiera en tela de juicio y se dude, pero siempre lo hemos dicho, no desde ahora sino desde hace un tiempo atrás: de lo que se diga de las puertas del vestuario hacia afuera no nos tiene que contaminar”, destacó Pérez



“Los más grandes, los que estamos desde hace un tiempo acá, tenemos que dar tranquilidad. Se lo dije a Martín (Demichelis) después del partido, había que hacer autocrítica porque ayuda al crecimiento, pero no nos teníamos que quedar con eso. No hay una diferencia de cuatro goles con Fluminense, se dijeron muchísimas cosas que no están buenas”, comentó el capitán millonario.



“Nos va a tocar perder, nos va a tocar ganar, pero con nuestras armas, siendo protagonistas, competitivos e inteligentes. Hoy (por ayer) se vio todo eso, más allá de lo de Fluminense. Estamos para seguir creciendo”, analizó.



”En el primer tiempo fuimos más protagonistas y en el segundo se emparejó un poco, pero lo tuvimos controlado. Nunca pasamos sobresaltos, más allá de algún remate de afuera del área”, dijo en referencia al partido.

Herrera marca penal de Sández sobre Solari y lo reclama Advíncula. Foto: AP

Borja cambia por gol la falta y desata la locura de los hinchas del Millonario. Foto: AP