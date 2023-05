Robert Smith se burló de la coronación de Carlos III

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:00hs.

El vocalista de The Cure, Robert Smith, compartió en sus redes sociales una tira cómica burlándose de la Coronación del Rey Charles III. Publicó una ilustración realizada por el artista First Dog On The Moon, donde el caricaturista muestra “objetos reales” preparándose para la Coronación que se realizó el día 6 de mayo. El dibujo contiene un particular juramento: “Todos saluden la naturaleza arbitraria del privilegio que es hereditario”



Y agregó: “Con el gran costo de esta ceremonia podría comprarle a cada niño británico un pony, sin embargo el despilfarro que distrae debe calmar a las masas, para que no (desatemos) la furia de los pobres. Que coman Quiche de la Coronación”. Y aunque el material se encontraba disponible en Ig, el reposteo del cantante de 64 años hizo que se mediatizara aún más.