El cruce entre Icardi y Moria afectó su relación con Wanda Nara

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:00hs.

El fuego cruzado entre Mauro Icardi y Moria Casán en Instagram podría resultar contraproducente para el jugador del Galatasaray en su relación con Wanda Nara.



La empresaria, en lo que parece un intento por desligarse de las fuertes internas entre ambos, decidió dejar de seguir a su esposo en la famosa red social, aunque él no le dio el “unfollow” de vuelta.



Si bien la empresaria tampoco sigue a La One en redes, lo que genera preocupación es la intención detrás del gesto de la conductora. Para muchos, esta sería una confirmación de su enojo contra Mauro al protagonizar este innecesario cruce de chicanas contra la diva.



La acusación de Icardi

Mauro Icardi se cansó de que Moria Casán hable de él y salió a responderle por segunda vez a través de las redes sociales.



“Querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote ‘diva’, pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta: lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas. Te aclaro que no soy un sometido ni un cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise, cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar WN que me conoce. Me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico”, disparó.



Acto seguido, el futbolista del Galatasaray turco decidió fulminarla con frases hirientes. “No hablemos de cannabis que todos sabemos que sos más de la ‘blanquita’. Y menos de agujeros, que el único que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”, cerró en referencia a la cárcel.