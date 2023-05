Hugo Passalacqua: “En estos años supimos hacer las cosas bien"

domingo 07 de mayo de 2023 | 23:45hs.

El electo gobernador Hugo Passalacqua agradeció en la Casa del Militante el acompañamiento del pueblo de Misiones en las elecciones que se desarrollaron este domingo. “En estos años supimos hacer las cosas bien, el pueblo es trabajador, la mujer es gran impulsora, y la gente joven también toma la posta”, destacó.

También valoró el aporte de Carlos Rovira. “Es el creador de este espacio, no es solo el conductor, honor y gloria a quien creó un lugar que no existía. La Renovación siempre fue Neo. Rovira inventó una nueva forma de hacer política”. “Tengo la sensación y la seguridad de lo que se viene para Misiones, después de una gobernanza espectacular como la del Dr. Herrera Ahuad, que me costará una bocha empardar”, señaló.

También hizo referencia al electo vicegobernador Romero Spinelli, a quien calificó de “trabajador, inteligente, una persona de bien, con una visión social y proyectiva de la vida. Él será el que me va a cuidar, en su espalda tendrá el futuro que se viene”. “Somos gente sencilla, no queremos que vengan de Buenos Aires a bendecirnos porque no nos interesa. Somos un espacio misionerista, propio, validado por el pueblo de Misiones”, enfatizó.

Por último, citó una frase de Artigas: “Buenos Aires solo da amarguras (aclarando que no se dirigía a su gente, sino al concepto), y saben qué: Misiones siempre da felicidad”.