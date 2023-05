Juntos por el Cambio cuestionó al centro de cómputos por no cargar datos oficiales

domingo 07 de mayo de 2023 | 23:08hs.

El jefe de campaña de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Arrechea, en contacto con los medios cuestionó el accionar del Centro de Cómputos provincial por no cargar datos oficiales.

“Lo que queremos hacer es cuestionar la información que estamos recibiendo, son casi las 11 de la noche y no hay datos oficiales, lo del Centro de Cómputos es lamentable”, indicó en charla con los medios acreditados en el bunker de Juntos por el Cambio.

“Pusieron una placa a las 9 y después cayó el sistema, no están dando la información a la sociedad, así que pedimos desde Juntos por el Cambio que informen a la sociedad cuales son los resultados municipio por municipio y en la provincia también”, resaltó el directivo.

“Nosotros no hicimos boca de urnas, pero nuestros números son muy diferentes a los que dan los medios oficiales, así que apelamos a la responsabilidad y pedimos que levanten la página, asi conocemos los números reales”, indicó.

“Nosotros lo que tenemos con nuestros fiscales que es estamos arriba de los 30 puntos y lo que se cargó apenas nos da 20 puntos y eso no es real, entoces hay una diferencia de 10 puntos. Es lamentable que se prepararon todo el año para mostrar los resultados y el día de las elecciones no ande, eso no lo podemos creer”, comentó el jefe de campaña.

“Los datos muestras muestran que ganamos en Concepción de la Sierra, en Iguazú estábamos ganando nosotros y ahora no sabemos que pasó, en Oberá estamos muy bien, en Alem también, en San Vicente también anduvimos muy bien y es lamentable que no se den los resultados que corresponden”, finalizó De Arrechea.