Eduardo Vázquez se impuso en El Alcázar y Peyer ganó en Caraguatay

domingo 07 de mayo de 2023 | 20:41hs.

En la localidad de El Alcázar ganó en las trece mesas que se dispusieron para estas elecciones el Dr. Eduardo Vázquez, del Frente Renovador, quien actualmente ocupa una banca en el Concejo Deliberante.

El médico presta servicio en el centro de salud de El Alacazar y brinda algunas guardias en el Hospital de Montecarlo.

Uno de los temas que remarca el profesional para su gestión es la mejora de las prestaciones de salud en la localidad, obras públicas y todo lo que atañe a la mejora en la localidad.

"El equipo de trabajo tenía mucha fe y voy a cumplir con lo que me comprometí con los vecinos de hacer que mejore El Alcázar, que tengan más acceso no solo a la salud si no también a todo lo que necesiten para crecer, hay mucho para hacer" sostuvo Vázquez.

Como edil Vazquez se destacó principalmente por defender temas inherentes a la salud y la problemática general de los vecinos. Ingresó al Concejo en lista de José Ferreira, con quien tuvo a lo largo de estos años algunas diferencias en manejos del Ejecutivo.

Caraguatay

La tercera es la vencida para el renovador Mario Peyer, que logró imponerse en esta localidad en todas las mesas, derrotando al empresario Ricardo Waidelich que iba por una quinta gestión.

Peyer por tercera vez se presentó como candidato a intendente, apostando a tener mejores obras y servicios para los vecinos de la localidad.