domingo 07 de mayo de 2023 | 13:57hs.

“Muy contento en una jornada donde el tiempo en otros lugares de Misiones está con mucha lluvia, por suerte acá todavía está nublado pero nos permite poder llegar a cada una de las escuelas. Estamos de temprano recorriendo cada uno de los establecimientos en nuestra ciudad y prácticamente todo en absoluta normalidad”, comenzó diciendo El director de la Región Norte de Cultura de la Provincia de Misiones y candidato a intendente de la localidad de Eldorado, Fausto Rizzani.

Además agregó: “Para nosotros es realmente un desafío hermoso, yo tomé este desafío pensando no en politizar la cultura, sino en culturizar la política. Creo que tenemos una forma diferente de entender un montón de cuestiones, creemos que la voz nuestra se hizo escuchar entendiendo que es la forma de construir una nueva localidad”.

“La gente recibió muy bien mi candidatura, pudimos hacer un montón de reuniones, charlar con mucha gente, yo creo que la música me dio la posibilidad de que en cada uno de los lugares a los que llegué quizá nos reciban de otra manera y esa es una alegría enorme. Me da la posibilidad de hablar de una forma diferente, más linda con la gente y después me abre la puerta y después uno le cuenta los proyectos y las expectativas que se tiene de la mano de la cultura, de la educación, para que podamos llevar adelante un montón de proyectos que para nosotros son importantes”, finalizó.