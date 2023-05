Una niña de 9 años denunció que dos tíos abusaron de ella

domingo 07 de mayo de 2023 | 2:00hs.

La intervención de una vecina que observó indicios y no tuvo temor de involucrarse resultó clave para descorrer el velo sobre los presuntos abusos que padecía una niña de 9 años por parte de dos tíos, uno de los cuales permanece prófugo desde hace varios meses.

Según el expediente que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, los implicados son Mario O. (44) y su hermano Carlos O. (42).

La denuncia fue radicada ante la Comisaría de la Mujer y el primero permanece detenido desde el pasado 20 de noviembre imputado por abuso sexual simple y violencia familiar.

Para el segundo, el juzgado interviniente emitió una orden de captura, aunque no se descarta que haya cruzado al Brasil, donde tiene parientes.

A partir de datos de la instrucción, se sabe que el caso salió a la luz por intermedio de una vecina que alertó al papá de la criatura sobre los presuntos abusos.

También agregó que el implicado maltrataba a su concubina, con la cual tuvo tres hijos.

Fue así que el 20 de noviembre el progenitor se dirigió a la casa de su tío Mario O., quien residía a cien metros de su domicilio, para indagarlo sobre la grave acusación.

En ese contexto, tal como se cita en la denuncia, el acusado le confesó que manoseó a la pequeña, al tiempo que se excusó diciendo que fue sólo una vez y que estaba arrepentido. Además, expresó que no sabía el motivo de por qué hizo eso.

Aturdido por la tamaña confesión, el papá de la niña volvió a su casa y le preguntó si el tío le había hecho algo, ante lo cual la criatura comenzó a llorar y reconoció que sí, que varias veces el sospechoso le tocó sus partes íntimas por debajo de la ropa.

Relato coherente

Asimismo, la pequeña aseguró que también su otro tío, Carlos O., le había hecho lo mismo en reiteradas ocasiones cuando era más chiquita.

Inmediatamente el papá solicitó presencia policial en el lugar y a las pocas horas Mario O. fue detenido.

Luego la Policía se dirigió a la vivienda de Carlos O., ya en la zona rural de Dos de Mayo, pero no hallaron al acusado, quien desde entonces permanece prófugo.

El pasado 9 de marzo la presunta víctima fue entrevistada en Cámara Gesell, considerada una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores, ocasión en la que ratificó la acusación contra sus tíos.

En el informe que cita el expediente se lee que la menor presenta “angustia y ansiedad” al contar lo sucedido, al tiempo que su relato tiene “coherencia y sigue una línea temporal de acontecimientos”. Para la psicóloga que la entrevistó su testimonio es creíble.

“Mi tío me tocó, Mario, que es tío de mi papá, hermano de mi abuelo. También me amenazó. Yo fui a jugar a la casa de él con mis primos” manifestó, agregando: “Yo siempre le abrazaba, entonces un día cuando le abracé él me empezó a tocar”.

Aseguró que fueron “muchas veces, yo le empujaba, pero lo hacía igual”.

También dijo que “antes, cuando era más chica, el tío Carlitos me tocaba mis partes”, lo que dio paso a la acusación sobre el ahora prófugo.

Con relación al detenido, por el momento se abstuvo a declarar en indagatoria y continúa detenido.

Por su parte, la víctima y su familia cuentan con asistencia del Ministerio Público Pupilar de San Vicente.