Grandioso día para misiones

domingo 07 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Fue un gran día para la lucha argentina y misionera de la mano de Ricardo Báez y Mauricio Lovera. El Yacaré conquistó el ansiado objetivo de clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago y Mauri, que ya tenía su boleto en grecorromano, ayer brilló en 67 kilos libre y obtuvo la medalla de bronce en el Torneo Continental que atrajo a las figuras de toda América a Buenos Aires.

La colchoneta del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en el barrio de Núñez, fue epicentro de una jornada brillante para los grandes luchadores de la Tierra Colorada vistiendo la albiceleste.

Primero dio la nota Ricardo, quien logró llegar hasta el repechaje en la competencia de los 97 kilos estilo libre y allí venció al venezolano Cristian José Sarco Colmenarez por 3 a 2 y se llevó el boleto a los Juegos Panamericanos de Chile que se realizarán del 20 de octubre al 5 de noviembre próximo.

“Veníamos buscando hace mucho la clasificación. El año pasado no se me pudo dar, pero tenía fe aunque me costó mucho -por ayer- no fue un buen día para mí y no luché como debería. Pero lo bueno es que clasifiqué, se ve que eso ya estaba destinado a serlo porque no fue mi día”, relató el posadeño a El Territorio.

Mauri ya había obtenido pasaje a Chile en greco y ayer fue bronce en libre.

Además, agregó que la lucha tuvo que plantearla “desde lo táctico y me fue bien”. El luchador de la Tierra Colorada desde enero hasta este mes previo a la competencia estuvo con la selección en una gira por Europa que ayer rindió sus frutos.

Además, Ricardo no se olvidó de agradecer “a la provincia que siempre me acompaña y me apoya. Estoy orgulloso de representar a Misiones y a la Argentina. Esta es una forma de agradecer”, explicó mientras esperaba por la lucha del tercer puesto.

Bronce para Mauricio

En medio de esa espera, salió a la acción el otro gran luchador local, Mauri Lovera, quien logró doblegar al brasileño Vinicius Da Silva por 6 a 4 y se alzó con la medalla de bronce para delirio de los presentes que apoyaron a los representantes argentinos.

Sumada a esta proeza está la del miércoles, día en el que Mauricio había logrado el boleto a Santiago 2023 en grecorromana hasta 67 kilogramos de peso corporal.

Lovera también estuvo recientemente con parte del equipo nacional seniors en México entrenando para esta cita continental que atrajo a los campeones mundiales y olímpicos, entre ellos las potencias como Estados Unidos, Cuba y Brasil, a Buenos Aires en busca de las plazas que dio la cita para los Juegos Panamericanos.

En el cierre de la competencia, Ricardo Báez cayó en la lucha por el bronce ante el canadiense Nishan Preet Singh Randhawa por 5 a 1, pero ya el objetivo principal de estar en Santiago estaba asegurado y tendrá sus terceros Juegos Panamericanos ya que estuvo en Toronto 2015 y en Lima 2019. De esta manera, dos misioneros dirán presente en la gran cita que tiene el deporte continental este año.