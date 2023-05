Destinos emergentes que marcan tendencia

domingo 07 de mayo de 2023 | 6:00hs.

‘Los Travellers Choice Best of the Best de TripAdvisor’ son una lista anual que reconoce a los mejores hoteles, restaurantes, destinos turísticos, atracciones y experiencias en todo el mundo. Estos premios se basan en los millones de opiniones y comentarios que los viajeros de todo el mundo dejan en la plataforma de TripAdvisor durante el año anterior. Los ganadores de los premios Best of the Best son considerados los mejores en su categoría en términos de calidad, servicio y satisfacción del cliente, lo que los convierte en destinos populares para los viajeros de todo el mundo.

Hay muchos destinos de moda en todo el mundo, desde ciudades menos conocidas hasta nuevas escapadas, que continúan en constante crecimiento. Hay que mantenerse informado y prepararse para el próximo viaje.

Cracovia, Polonia

Cracovia es una de las ciudades más significativas de Polonia desde el punto de vista político y cultural. Fue el lugar central del Gobierno General Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y aún hay un sentimiento residual de solemnidad que es especialmente obvio durante las visitas al campo de concentración de Plaszow y la fábrica de Oskar Schindler. Tanto el Centro de la Ciudad Histórica como el Distrito Judío desbordan de cafés, tiendas y pubs, y la Plaza del Mercado Principal de 4 hectáreas es una fiesta medieval para los sentidos.

En Hoi An los edificios están casi todos pintados de amarillo.

Cracovia está considerada como la ciudad con mayor atractivo turístico de Polonia. Pero también en sus alrededores hay diversos lugares de gran interés, sobre todo, el memorial y museo del antiguo campo de concentración de Auschwitz, con su extensión del campo de Birkenau. O también las Minas de Sal de Wieliczka. otra de las atracciones imprescindibles en una viaje de turismo a Cracovia.

El eje central de la antigua ciudad medieval de Cracovia es la gran plaza del Mercado, de enormes dimensiones, en la cual se reúnen algunos de los edificios icono.

Dentro del recinto en gran parte amurallado de la ciudad medieval de Cracovia, en la zona interior del gran anillo ajardinado Planty garden Ring, todas las calles confluyen en la Plaza del Mercado, la más grande de Europa por sus dimensiones, 200 metros de longitud en cada lado.

En esta gran plaza se encuentran dos de los monumentos más destacados de la ciudad, la Basílica de Santa María y la Lonja de Paños, pero además al atardecer y durante la noche se concentra un gran ambiente de cafés, bares y restaurantes, así como otras actividades.

La Plaza del Mercado de Cracovia, cuyo nombre polaco es Rynek Glowny, ya se construyó a mediados del siglo XIII.

Hoi An, Vietnam

Esta ciudad en la costa vietnamita central es un ejemplo bien conservado de lo importante que fue el puerto comercial del sudeste asiático en los siglos XV y XIX. La que ya es una parada usual para los mochileros, se está haciendo más conocida para los turistas. El día 14 de cada mes lunar, el pueblo comercializa sus luces eléctricas por los tradicionales faroles de colores. Los lugares turísticos incluyen el Puente Cubierto Japonés y el Templo Quan Cong. Una actividad puede ser la de hacerse un traje a medida con los expertos sastres del pueblo.

Sus calles son un verdadero espectáculo, cientos de farolillos por doquier, templos maravillosos, tiendas de sombreros típicos vietnamitas, cafés, sastrerías o un paseo en barquita por el río Thu Bon son sólo algunas de las cosas que ver y hacer en Hoi An. Un pueblo pintado casi en su totalidad de amarillo, un lugar lleno de magia, vida e historia, en el que parece que el tiempo se ha detenido en el siglo XIX.

En el casco antiguo es donde se encuentran casi todos los puntos de interés que ver en Hoi An. Se puede recorrerlo libremente, pero si se quiere visitar alguna de sus centenarias casas de familias influyentes, sus antiguas asambleas o sus museos hay que comprar un ticket.

Katmandú, Nepal

La capital de Nepal está rodeada por un valle lleno de sitios históricos, templos antiguos, santuarios y fascinantes aldeas. Es muy lindo mezclarse con los lugareños y los animales entre los monumentos de la plaza de Durbar o hacer senderismo por la montaña en el barrio de Thamel. También hay que visitar las tiendas para descubrir el virtuoso trabajo de los artesanos locales: las alfombras y el papel son sus especialidades.

La ciudad de Katmandú se asemeja a casi todo el resto de capitales asiáticas por lo caótico. Autobuses, rickshaws, furgonetas y motos luchan por encontrar su espacio. No obstante, tomando como medida los estándares asiáticos, Katmandú no es una ciudad de gran tamaño. Tiene solamente un millón y medio de habitantes, lo que no es mucho para un país situado entre los dos grandes del mundo: China e India.

El barrio de Thammel es el más turístico de Katmandú. Aquí es donde se alojan la mayoría de viajeros y donde se encuentra la mayor oferta en alojamiento, restaurantes y tiendas para comprar un poco de todo. Una visita obligada para poder experimentar el caos y la energía que desprende esta ciudad.

La Plaza Basantapur también llamada Plaza Durbar está situada frente al antiguo palacio real de Katmandú (Hanuman Dhoka), Patrimonio de la Humanidad. Por su belleza es uno de los lugares más famosos de la ciudad. Puede llevar una mañana entera visitarla.

Siem Reap, Camboya

Cuando la luz de la mañana baña las ruinas y los templos abandonados de Angkor Wat, un simple amanecer en Siem Reap se convierte en un evento sublime. Las estructuras antiguas están contenidas dentro de uno de los mayores complejos religiosos en el mundo. El complejo y la ciudad real de Angkor Thom del siglo XII se considera una de las principales razones para visitar Siem Riep. Es interesante tomar una clase de historia nacional en la aldea cultural camboyana y una clase de regateo en el mercado nocturno de Angkor, un auge de puestos comerciales, vendedores de comida y bares.

La ciudad está repleta de mercados y tiendas y muchos viajeros no se resisten a la tentación de llenar una maleta con ropa de marcas internacionales, algunos objetos de artesanía local, especias para cocinar y media docena de camisetas de marcas de cerveza locales, todo ello a muy buen precio.

El baile tradicional camboyano es un espectáculo hipnótico que ningún viajero debería perderse. La civilización de Angkor perfeccionó este tipo de baile, que más tarde se extendió a otros países del Sudeste Asiático. Al estilo tradicional de baile de Camboya se lo conoce también como baile Apsara, haciendo referencia a las bailarinas celestiales que se ven representadas hasta la saciedad en los relieves de los templos de Angkor.

El Angkor National Museum es un museo enorme y muy recomendable para quienes quieran complementar la visita de los templos de Angkor.

Está formado por ocho galerías interconectadas, y cada una de ellas explica un aspecto distinto del arte y la civilización de Angkor, mediante estatuas, artefactos varios, murales y proyecciones audiovisuales: la figura de Buda, la religión, los grandes reyes jemeres, la vestimenta antigua, la escritura de las estelas de piedra, etc.

Bakú, Azerbaiyán

El centro histórico de Bakú revela su tumultuoso pasado, desde sus raíces como una de las ciudades portuarias de la Ruta de la Seda, pasando por su boom petrolífero, hasta su periodo soviético. El casco antiguo es un laberinto de callejuelas, mezquitas, edificios históricos y restos de fortificación, incluidos el Palacio de los Shirvanshah y la Torre de la Doncella, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Más allá de su valor como lugar histórico, la ciudad alberga una vibrante escena artística y actividades culturales, así como un sector de negocios animado y moderno.

Chiang Mai, Tailandia

Podrías pasar todas tus vacaciones en Chiang Mai explorando el famoso Night Bazaar. Una vez que agotes el arte del alegre regateo, vas a encontrar mucho más para explorar. El Museo Nacional y el Jardín Botánico son lugares formidables para absorber un poco de la cultura local y respirar la delicada fragancia de las orquídeas tailandesas. En el centro de la ciudad, los restos de muros antiguos abarcan más de 30 templos. Los viajeros más ágiles pueden subir 300 escaleras hacia Wat Phrathat Doi Suthep, un templo budista ornamentado en las colinas.

Gran Caimán, Islas Caimán

Cuanto más te alejes de los muelles concurridos del Gran Caimán, más paz y tranquilidad encontrarás. En Stingray City (de hecho, un banco de arena), las rayas nadan junto a vos en las aguas tranquilas. Cerca de la ciudad, los viajeros encuentran algunos de los mejores servicios de spa y masaje de cualquier lugar del Caribe.



Para tener en cuenta

Alojamiento

$38.449

Es el costo del alojamiento en Warm Embrace en las Islas Caimán por una noche



Alojamiento

$ 4.159

En Lemon Tree Hostel, en el centro histórico de Cracovia, hay alojamientos compartidos