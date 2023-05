Lula pidió por Argentina, Brasil y México en la ONU

domingo 07 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió ayer en defender la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU para que sea más representativo, e instó no sólo a incluir a su país, sino a otras naciones como Argentina o México. “Necesitamos tener una nueva gobernanza mundial, no podemos seguir como está, en base al resultado de la geopolítica de 1945, cuando fue creada la ONU”, señaló en declaraciones a la prensa en Londres, después de asistir a la coronación de Carlos III.

“Tenemos que tener una gobernanza que tenga más representatividad de otros continentes, más países (...) Y obviamente que Brasil reivindica participar del Consejo de Seguridad, pero no sólo lo queremos para nosotros, sino para otros países de América del Sur, de África, de Asia”, añadió. Para Lula, “no tiene explicación que un país como India, con 1.400 millones de habitantes, no esté en el Consejo de Seguridad”, así como “no tiene explicación” que no estén otros países como “Nigeria, Sudáfrica, Egipto, Brasil, México o Argentina”.

El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, cinco de ellos permanentes y con derecho a veto: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido.