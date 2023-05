domingo 07 de mayo de 2023 | 3:50hs.

No fue una ilusión óptica. Vi esa grieta crecer. Noté tu distancia, tu silencio y tus ganas de huir. Me ignoraste. De repente, yo ya no existía pese a estar a tu lado. Sin embargo, a este abismo caímos juntos. Lo fuimos cubriendo de piedras y nos quedamos encerrados. Es nuestra responsabilidad seguir o no en el, aunque no quieras asumirla.

Ahora no sé si deseas salir. Creo que te gusta vivir agazapado en la sombra. El vacío te resulta agradable, pero el silencio no da explicaciones y yo necesito palabras. Te queda cómodo ignorarme, como si al taparte los ojos no existiera el problema. Ñandú de cuello encorvado, no me servirás para plumero. Empiezo a gritar y a pedir ayuda. Voy a salir, aunque me agote en el intento de mover estas piedras.

Noelia Albrecht

Albrecht es profesora de Lengua y Literatura. Su primer libro de cuentos y microrrelatos se titula “Lo que escribí mientras no me mirabas”. En junio del año pasado salió su segundo libro “Sueño de perro”.