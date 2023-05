La profunda reflexión de un ex jugador de la selección de Brasil: “No quiero volver al país nunca más”

sábado 06 de mayo de 2023 | 12:00hs.

En Sudamérica ocurre muchas veces que los jóvenes talentos emigran demasiado pronto a Europa y luego, en el final de sus carreras, regresan a su país de origen para terminar sus carreras en la liga que los vio nacer. Sin embargo, a veces hay factores extradeportivos que impiden que esto ocurra y finalmente los jugadores se retiran en otros países. Algo así sucederá con el brasileño Willian.

El extremo que supo brillar en Chelsea y ahora se destaca en Fulham de la Premier League tuvo un fugaz regreso a su país a finales de 2021 y comienzos de 2022 cuando se volvió a poner la camiseta del Corinthians. Pero, el equipo no estuvo a la altura de las pretensiones de los fanáticos y el futbolista fue silbado, al igual que sus compañeros, en varias ocasiones. Ahora, desde Inglaterra ha hecho un profundo análisis al respecto.

“No quiero volver a Brasil nunca más. Tenía este pensamiento desde antes de volver a Corinthians. Acabé volviendo al club donde empecé porque quería, pero ya estaba pensando en seguir hasta el final en Europa. Y ahora tengo la intención de cerrarlo aquí, ya sea en Europa, Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Si puede ser en Inglaterra, sería perfecto. Tengo la intención de jugar otros cuatro o cinco años. Pero nunca se sabe porque el fútbol cambia mucho”, comentó en diálogo con PL Brasil.

El futbolista explicó que uno de los motivos que lo llevó a tomar esta decisión es el clima que suele vivirse en su país, en donde muchas veces los deportistas son insultados cuando fallan: “Es un tema complicado porque cuando criticas al jugador con el balón dices que no lo hizo bien, eso pasa. El jugador no es una máquina, también tendrá días buenos y malos. Pero a veces los fans no aceptan los días malos”. En este sentido, fue contundente: “Lo que veo en Brasil a veces es una presión inhumana, que lleva a la violencia en la base, amenaza a la familia, a los niños... cuando se trata de esa parte, para mí, cambia. Tengo que preservar a mi familia, es mi bien más preciado”.

Willian fue claro al explicar que la violencia en el fútbol brasileño excede todos los límites y que por temor a que le ocurra algo a sus seres queridos es que ha tomado la determinación de no volver nunca más y retirarse, si es posible, en Europa. Cabe recordar que el delantero emigró a ucrania con apenas 19 años para jugar en Shakhtar Donetsk, pero su mejor nivel lo consiguió en Chelsea, en donde jugó entre 2013 y 2020. Además, defendió los colores de su país en los Mundiales 2014 y 2018 y ganó la Copa América 2019 celebrada en su nación.