Las letras misioneras rumbo a la Feria Internacional del Libro

sábado 06 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Historias de monte, poesías de ciudad, anécdotas de colonia, angustias del devenir del ser y otras tantas temáticas se abordan en las obras que diez misioneros presentarán el jueves próximo en la Feria Internacional del Libro que tiene sede en La Rural de Ciudad de Buenos Aires.

Hace una semana, después de un intenso trabajo de intercambio de libros e ideas, análisis y ponderaciones, el Comité de Lectura determinado por el Ministerio de Cultura definió quiénes serán los encargados de representar a la provincia en el Día de Misiones de la Feria. Así, como un ensayo previo al panel que desarrollarán en la capital y para acercar las obras también al público misionero, ayer los autores presentaron sus escritos.

Santiago Morales, Pablo Lucero, Esteban Cárdenas, María Alejandra Schmitz, Renata Otto, Damián Pereira,Hugo Skupieñ, Orlando Chamorro, Rodolfo Roque Fessler y Carlos Piegari en representación de María Tresols, dijeron presente y tomaron la palabra para explicar oralmente de qué se tratan sus obras.

Con currículum, interés y estilos bien diferentes, dieron cuenta de cómo se iniciaron en la labor de la escritura, contaron dónde pusieron el foco de sus textos, contaron sus investigaciones (como el caso de Schmitz y Lucero que editaron obras ligadas a sus profesiones) y hasta dieron cuenta de qué buscan como lectores.

Docente de escuela primaria y profesora de alemán, Renata Otto por ejemplo, remarcó que su ímpetu de escribir viene desde muy pequeña, desde que tiene recuerdo usa esa vía de expresión. Sin embargo su labor como docente y las increíbles historias que la rodean en su Eldorado fueron puntapié para su desarrollo como autora. Luego de editar Tras el sueño dorado, las protagonistas de esta nueva novela que viajará a la feria, la buscaron para contarle su historia.

“Las dos se llamaban Ana y habían descubierto a los 40 que eran medio hermanas. Tomé la historia de su familia, de sus amores...y sencillamente lo ficcioné poniéndome en el lugar de los personajes. Mi idea es brindar un material de fácil lectura y que transmita las costumbres de la época de la colonia’’, contó Renata convencida de que ‘‘la realidad supera la ficción’’.

Por su parte, Santiago Morales alegó que se inspiró en su obra preferida Moby Dick, para crear una historia con un ave misionera como protagonista. ‘‘Decidí escribir una novela sobre la nada y me salió esto que sé no a qué género literario pertenece. Me gustaría que al que lo lea le de ganas de escribir o darse una vuelta por Misiones... o de ser una mejor persona y cambiar el mundo’’, definió.

A su turno y en representación de la joven y multidisciplinaria artista Tresols, Piegari destacó la búsqueda de nuevos conceptos literarios y artísticos. ‘‘Yo no sé si hablo como María o como Carlos’’, arrancó diciendo al agradecer el reconocimiento al sacrificio de la novel editoral que dirige.

Al describir la prosa de Tresols como provocadora y única, refirió que ‘‘es la autora más joven y abre la puerta para ir a jugar. Me dicen ‘que hace María, escribe poesía?’ No sé, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando la leemos, nos pasan cosas porque trabaja la palabra como un orfebre’’. Al recomendar el arte de Tresols delineó que es como adentrarse en un mundo onírico. ‘‘No sé si soy Carlos o María. Soy los dos porque de eso se trata, no sabemos nunca quiénes somos’’, concluyó.

Un crisol de textos misioneros se codearán con las letras de distintos puntos del mundo en esta nueva edición de la Feria buscando acercar no sólo la cultura de estas tierras, sino sus sentires y sabiduría.

Las obras seleccionadas

Los Voladores

Santiago Morales

La odisea de un hombre que intenta sacudir el mundo de la literatura, el turismo, el medio ambiente, la mitología y el avistaje de aves en la provincia de Misiones para contribuir a la paz mundial.

Tras el sueño dorado II

Renata Otto

Rescata las vivencias, costumbres y sentires de quienes forjaron la Colonia Eldorado para las generaciones venideras.

El club de las señoras desinformadas

María Tresols

Historias, reflexiones, humor sórdido e inteligente, algo de melancolía, amores de mierda y la psicodelia que contamina las siestas y las noches de los personajes.

Refugio

Hugo César Skupieñ

Colección de poesías en prosa y en versos y un compendio de cuentos breves que equilibran tragedia o felicidad.

Los secretos de Edgar

Damián Pereyra

Novela en la que se mezclan personajes y fantasmas que buscan resolver sus dudas de manera fantástica.

El clan del fuego

Orlando Chamorro

Fábulas y cuentos que dan cuenta de incendios forestales, rutas manchadas de sangre, delitos rurales y las cicatrices de la dictadura son algunas de las problemáticas que se abordan.

Oberá, arquitectura, paisaje y contexto histórico

Pablo Lucero

La arquitectura de Oberá en su contexto histórico, desde los comienzos de la colonización hasta estos días. Interpretación y Presentación del patrimonio arqueológico al aire libre

María Alejandra Schmitz

Texto que comunica avance y proceso de la puesta en valor del Conjunto Jesuítico-Guaraní de Corpus Christi.

Christi (Misiones, Argentina).

Dibujos urgentes

Esteban Cárdenas

Recopilación de experiencias, sentimientos, confinamientos y mesas de bares.

La Escuela de los Amantes

Rodolfo Roque Fessler

Diferentes cuentos y relatos con tinte regional, enfocados por ejemplo en la Bajada Vieja.