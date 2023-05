Misiones diseña un espacio para que los emprendedores crezcan

sábado 06 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Misiones Diseña (Midi) es un espacio más dentro de las políticas de gestión de la provincia dentro del Parque Industrial en Posadas, con énfasis en la economía del conocimiento para los emprendedores y diseñadores de diversas ramas como el textil, fotografía, diseño gráfico, cine, impresión 3D y medios audiovisuales. Es un lugar con recursos y herramientas que se brindan, junto a capacitaciones, talleres y especializaciones, con el objetivo de potenciar el oficio y generar empleo.

Al respecto, Hugo Viera de Amaral, diseñador de indumentaria, en diálogo con El Territorio contó su labor en el Fashion Lab -espacio que está dentro del Parque Industrial, bajo la coordinación de Luciana Segura, quien también es diseñadora de indumentaria-. Viera de Amaral es parte de la organización de los nuevos cursos que se lanzan mes a mes desde Midi con el fin de que las personas interesadas o emprendedores ya dedicados al rubro se especialicen o también aprendan desde cero.

Explicó que “el espacio de Coworking, de alquiler gratuito, es para todo aquel emprendedor que necesite del uso de las máquinas o el espacio de trabajo”.

Por ende, contó que también está el “taller de costura” para las personas que quieran iniciarse desde cero en el rubro, como otra de las opciones que brinda el espacio en el Parque Industrial.

Explicó que el Fashion Lab está pensado para toda modista, estudiante, o público que tenga conocimiento en máquinas y que no tenga en su casa la misma para elaborar sus trabajos. “Nosotros se la prestamos, contamos con once máquinas industriales de diferentes tipos como collareta, overlock, rectas, entre otras. Así como también las máquinas familiares para quienes no se animen a las industriales”.

Sobre las inscripciones para concurrir, Viera de Amaral detalló que el público puede comunicarse a través de la página del Midi, o consultar por mensaje privado en las redes sociales. El espacio puede ser utilizado de miércoles a viernes de 9 a 14.

Tiempo atrás, Christian Piatti, presidente del Parque Industrial, en diálogo con este matutino dijo que Misiones Diseña se trata de un proyecto provincial destinado a dar apoyo a los emprendedores del diseño.

“Está destinado a profesionales y no tan profesionales, es decir a los diseñadores que tienen el oficio y se autoperciben como tales. Se apoya a diseñadores gráficos, industriales, textiles, a los que hacen marroquinería, cine, fotografía, televisión y audiovisuales”. También sostuvo que Midi recorre toda la provincia “y tratamos de cubrir con la demanda de inscriptos”.

Diseño de autor

Por otro lado, Viera de Amaral habló de sus diseños y anticipó que está trabajando fuertemente en una colección de otoño/invierno próxima a lanzarse a fines de mayo. “Estoy muy contento con el público de Misiones que sigue, apoya y consume a los emprendedores de este rubro”, manifestó.

Además, añadió que los misioneros se están animando a usar ropa de diseño de autor y con impronta misionera.

“La provincia tiene mucho potencial de diseñadores de indumentaria, en variados estilos. Por lo que el público tiene opciones”.

