Subas y dificultades para abastecerse en comercios de aberturas de aluminio

sábado 06 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Luego de tres semanas de fuertes subas e incertidumbre, el dólar comienza a estabilizarse en el mercado. Ayer, la moneda estadounidense blue cerró en $469, marcando una brecha con el oficial del 107,3%. No obstante, en lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $123 después de cerrar el 2022 en $346. La mayor corrida se vio en el mes de abril, cuando alcanzó los $500.

Toda esta desestabilización dejó importantes consecuencias en los comercios mayoristas, minoristas y por consiguiente, en el bolsillo de los consumidores. Comerciantes de distintos rubros aseguran que aún tienen proveedores que no les bajan mercadería a causa de esta situación. En tanto, continúan recibiendo las listas de precios con cambios al menos una vez por semana, acompañando a una inflación galopante.

Uno de los sectores que siente el impacto directo de estas subas es el de materiales. La construcción es uno de los motores de la economía y moviliza las finanzas en la provincia, por lo que el efecto es inmediato a toda escala (ver Ferreterías y corralones...). Un caso puntual es de las aberturas de aluminio, por ejemplo, en el que el panorama impacta en quienes deciden invertir en inmuebles con el fin de evitar tener el dinero en mano. Si bien en las últimas semanas las ventas también mermaron un poco a causa de las subas, la demanda se mantiene, en general, estable.

Desde el área aducen que la materia prima se encareció y se vuelve además un desafío conseguir los productos más pedidos, pues la mayoría de ellos se venden a precios dolarizados y los proveedores deciden no enviarlos hasta tener certeza sobre los valores.

Incertidumbre

En las distintas casas dedicadas a la fabricación y/o venta de aberturas se puede ver la incertidumbre ante el escenario actual. Esteban Segovia, propietario de Aberturas de Aluminio en Jardín América, explicó a El Territorio que la venta bajó mucho y el costo de los elementos de trabajo tuvo notables incrementos.

“Los pedidos mermaron un 50%, con las subas constantes hay gente que no le alcanza el sueldo para comprar una abertura y sólo los que tienen mayor recurso pueden hacer una inversión” dijo.

El comerciante contó además que el vidrio subió un 12% en el último tiempo, el aluminio un 10 por ciento, los accesorios varios otros 10 por ciento y afirmó que todo se mueve en base al dólar.

Incluso Segovia sostuvo que recibió mercadería por parte de los proveedores la semana anterior pero en los días en que el dólar pasó a valer casi 500 pesos las fábricas suspendieron las ventas hasta que se regularice un poco la situación.

“Mi proveedor me dijo que no hay precio y hay otras empresas que tienen un precio especulativo, pero deben seguir trabajando porque tienen empleados”, aseveró.

Luego mencionó que los clientes hacen muchas consultas por el precio, con las esperanzas de que se mantengan los valores. Pero Segovia manifestó que todo ya aumentó, en el orden del 12 al 15 por ciento. Por lo que los pedidos también son menores.

Por otra parte, Arturo Erck, dueño de Indual, también en el municipio jardinense, comentó que todavía se registra venta de productos grandes e inversiones importantes, pero sostuvo que el mayor problema se puede ver en la denominada ‘clase media’ que antes podía construir y a quienes hoy ya no les alcanza el sueldo para comprar las aberturas.

“El precio del aluminio siempre estuvo regido por el dólar oficial y a medida que aumenta también sube el costo del producto”, expresó. A su vez dijo que hay puertas que valen entre 150 y 160 mil pesos, “entonces se hace difícil adquirir con un material de buena calidad”.

En relación a las subas, Erck explicó que en aluminio mensualmente hay una suba del 2 al 3 por ciento pero que en cuanto al vidrio se nota un impacto mayor de hasta 7 por ciento en el mismo período. Asimismo, remarcó que cuesta conseguir, por ejemplo, vidrio laminado, ya que se trata de un producto importado, por lo que se consigue por cupo “como por ejemplo 5 planchas por mes”.

En cuanto al abastecimiento de material, argumentó que si bien pudo recibir mercadería, a los proveedores les cuesta vender. Lo hacen solamente porque tienen gastos fijos y empleados a quiénes deben pagar el sueldo al igual que todas las empresas.

“Yo no puedo cerrar un mes el negocio y seguir con los gastos fijos entre alquiler, pagar sueldos, no se dispone de un ahorro para estar un mes sin vender, entonces se sigue, aunque a veces hay menos ganancia porque paso un presupuesto hoy y en tres días cuando vienen a pagar, el producto ya no tiene el mismo valor económico”, indicó.

Quien tomó también la palabra sobre el tema fue Alberto Aquino, dueño de Alhil e Hijos. El comerciante de Jardín América mencionó que al recibir un pedido solicita al cliente una seña en base al material que va a utilizar y adquiere la materia prima lo antes posible para hacer el trabajo.

“En entrega de productos necesarios en el rubro no estoy con inconvenientes, pero el aumento es permanente, a medida que hay precios nuevos yo también debo actualizar y hoy en día para equiparar hay que subir un 7 por ciento mensual ya que cotizan en dólar”, adujo.

Incluso expresó que de los clientes habituales que tiene, la mitad hace la compra y la otra mitad más bien solamente hace consultas.

Luego, comentó que un proveedor le notificó que el kilo de aluminio esta semana subió de 2.000 a 2.300 pesos y puede pasar que haya otro incremento repentinamente; por eso trata de comprar los materiales lo antes posible.



En cifras

7%

Es el incremento mensual que vienen teniendo los vidrios; además, al ser importado, es un producto complicado de conseguir y se vende con cupos.



Ferreterías y corralones, complicados

Días atrás, este medio realizó un relevamiento en otros sectores de la construcción, como corralones y ferreterías, desde donde afirmaron que hay incertidumbre y que ni siquiera pueden exponer los precios porque suben de una hora a otra. Incluso algunos pausaron la venta de artículos de metalúrgica. No obstante, aseguran que hay demanda.

José Luis Gottschalk, responsable de Don Emilio, contó entonces que la suba del dólar impacta fuertemente en el rubro, sobre todo lo que es metalúrgica como hierro, chapa y similares. Por su parte, Mauricio Aguilar, de Ferretería Aguilar, aseguró que “los proveedores esperan que la moneda se normalice para la entrega de productos con nuevos precios”. Incluso, sostuvo que hay faltantes en las mercaderías importadas.

Por otro lado, Marta Herterich, gerente de Garro, aseguró que “la falta de materia prima que tienen las industrias, repercute en el consumidor final”. Expresó que el dólar siempre marca el ritmo del trabajo.

Sobre la demanda, manifestó que el cliente que tiene el dinero y decide invertir en materiales de construcción no los piensa dos veces, debido a la misma situación.