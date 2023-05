Estrategia policial

sábado 06 de mayo de 2023 | 6:00hs.

H

acen muchos años, cerca de Colonia Victoria, en el Norte misionero, en el Paraje Guabirá existía un secadero de yerba con muchos obreros, los cuales semanalmente, cada viernes de tarde o el sábado antes del mediodía, recibían el pago en efectivo por sus trabajos.

En un Rastrojero diesel el encargado llegaba puntualmente con dos policías de custodia y un maletín con plata, se acomodaba en una habitación detrás de una mesa de madera y a través de una ventana, uno a uno iban pasando y percibiendo de acuerdo al kilaje de yerba cosechada en la semana; todo estaba asentado prolijamente con nombre, fecha y hora en el cuaderno del encargado.

Algunos, luego de percibir pasaban por la cantina, ya sea para pagar lo que habían sacado fiado durante la semana o bien, para comprar mercaderías, algunas alpargatas y, por supuesto, vino (recuerdo que recién habían salido los envases tetra brik).

Todo era alegría y charlas amenas, pero llegada la tarde noche y comenzaban los problemas en dicho paraje; con la ayuda del vino afloraban viejas rencillas, rencores y alguna infidelidad, lamentablemente muchas veces con resultado fatal por el uso de armas de fuego o armas blancas; para colmo, existía una pista de baile en la zona, lugar obligado de encuentro de los pobladores. Todos los fines de semana teníamos no menos de diez detenidos de esa zona, quienes además de cumplir días de arresto que le aplicaba el juez de Paz de turno, a veces pagaban abultadas multas de acuerdo al Código de Faltas. Se me ocurrió hablar con un suboficial, el cual profesaba una religión evangélica, y en sus días de franco de servicio se lo veía con su Biblia y su guitarra; el mismo comenzó a visitar y predicar la Palabra de Dios en dicho paraje, organizó un improvisado galpón para el culto y, con gran audacia, primero invitó a las esposas de los obreros con sus hijos, pero en pocas semanas todas –o casi todas- las familias se reunían en el lugar.

Los problemas, desencuentros y borracheras se terminaron, no tuvimos más quejas en la zona, ya no hicieron falta los operativos de cada fin de semana, la pista de baile cerró sus puertas, y cuando me trasladaron a otra dependencia, recuerdo que se estaban construyendo las bases para una iglesia en el lugar, cuyo pastor, lógicamente, era nuestro suboficial. La estrategia religiosa/policial dio sus frutos y todo redundó en bien de la comunidad. Amén.

Por Luis Eduardo Benítez

Comisario general (RE), Abogado