De Puerto Rico a Boston con una prestigiosa beca

sábado 06 de mayo de 2023 | 6:05hs.

El joven saxofonista Thomas Rossi ganó una beca completa para perfeccionarse en Estados Unidos en una reconocida universidad.

El músico de 16 años oriundo de la localidad de Puerto Rico y que en 2019 emocionó a todo el país al tocar Careless Whisper en el programa de Susana Giménez en su segmento de talentos infantiles ‘Pequeños Gigantes’, sigue dando pasos firmes en su crecimiento profesional.

En julio viajará al país del Norte para ser parte de un programa de verano de Berklee College of Music de la ciudad de Boston, una universidad de prestigio mundial, que es la meca para los artistas que buscan la excelencia.

Thomas, que se encuentra cursando la escuela secundaria en su ciudad natal, habló ayer con el programa Acá te lo contamos, en la mañana de Radioactiva 100.7 sobre su inminente viaje, los preparativos y expectativas.

En la charla relató que dedica muchas horas de práctica al saxo y que estudia de manera online con dos profesores de Buenos Aires, Lio Biondelli y Ricardo Cavalli. En sus ensayos predomina el jazz, que es el género que abraza con el alma y el sonido en el que halló a sus más inmensos referentes como el inolvidable Charlie Parker o Kenny Garrett, entre muchos otros.

Sueño cumplido

Del 8 de julio al 12 de agosto Thomas cursará el programa Five Weeks Summer Program, al que aplicó luego de mandar su solicitud, una experiencia intensiva e inmersiva en el universo de la academia.

“Era algo que quería hacer hace mucho tiempo, porque mi sueño es estudiar ahí cuando termine la secundaria. Me inscribí al programa esperando lo mejor, mandé algunos videos y todos los requisitos que pedían y tuve que esperar un mes hasta que llegó la respuesta”, contó.

“Cuando vi con mi familia que la noticia era que me dieron la beca no lo podíamos creer, fue algo tremendo, porque por lo que nos decían, la institución rara vez da beca completa y me la dieron. Estoy muy feliz y agradecido por todo, por esta oportunidad, por mi familia, mis profesores, toda la gente que me apoya y está siempre”, dijo.

Acerca de la beca describió que consiste en un programa especial de verano orientado a jóvenes que aún no tienen la edad para ingresar a la universidad, “está destinado a personas menores que todavía no pueden ingresar a las carreras y con la idea de poder compartir la experiencia de la escuela con otros aspirantes, con los docentes, es como un demo de todo lo que es la escuela por dentro”.

Thomas, que comenzó a tocar el saxo a los 8 años, el año pasado viajó por primera vez solo al exterior y asistió a un curso en Cuba.

“Mi meta desde que era muy chico siempre fue llegar a Berklee y ahora se está haciendo realidad con este primer paso y creo que es importante para mí”.

“El jazz es todo”

El artista resaltó que actualmente se encuentra especializando en el jazz, un género al que llegó por sus nuevos docentes, “empecé a tocar jazz, fui aprendiendo más de este género y es la música que amo, el jazz es todo”, indicó.

A su vez instruyó sobre los diferentes tipos de saxo que fue ejecutando en estos años: “Tuve varios saxos, arranqué por el soprano, que es el más pequeño de los cuatro que son los más conocidos; cuando tenía 13 o 14 años me regalaron un saxo tenor, que si seguimos la escala tenemos el soprano, el alto y el tenor, que sería el anteúltimo y tiene un sonido más grave; y en el último tiempo le agarré el gusto al saxo alto, que es el intermedio, tiene un sonido hermoso, me encanta y lo estoy tocando todos los días”, concluyó.



Para colaborar

Apoyar el talento

La beca completa de Berklee incluye la matriculación, los estudios y la estadía de Thomas, pero no contempla el traslado con los pasajes. Hace una semana el joven viajó a Buenos Aires con su familia para tramitar la visa, que ya la aprobaron, y sus padres solicitan a quienes deseen apoyar el sueño de Thomas se comuniquen al 3743-449024.