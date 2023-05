El territorio noche FUN

sábado 06 de mayo de 2023 | 1:30hs.

Las más pedidas

1 Que se parezca a ti -Tiago PZK

2 Tu recuerdo - Emilia; Lyanno; Wisin

3 Una noche sin pensar - Sebastián Yatra

4 Flowers - Miley Cyrus

5 Cupido - Tini

6 Obsesión - Lali

7 Music Sessions Vol. 53 - Bizarrap; Shakira

8 Cuéntame -

LIT killah;Luck Ra

9 Perfecta ( versión 2023) -FMK; Maria Becerra; Miranda!

10 Perfecta - Dread Mar I; Rusherking



El tiktoker que imitó a Duki y enloqueció a los usuarios

Un joven conocido en las redes como “Campeesino” se hizo viral por hacer un cover improvi-sado de Duki con el que logró impresionar a muchas personas. Todo inició con una transmisión por twitch, la plataforma de streaming, cuando los seguidores de Campeesino notan que su voz es muy similar a la del famoso cantante de trap, en ese momentos le piden que cante una canción para ver si al entonar un tema también se parecía a la voz del cantante y resulto que sí, sus seguidores no podían creerlo. El tema que escogió fue “Pintao”, una canción del famoso rapero en colaboración con Ysy A y Rei.

A pesar de que inicialmente no estaba convencido de que su voz se pareciera a la de Duki, decidió complacer a su audiencia y cantar la canción. Los espectadores se sorprendieron al escuchar lo increíblemente similar que sonaba a Duki, lo que generó un gran revuelo en el chat del streaming.



“Amnesia: The Bunker” estrena a fin de mes para los fans del suspenso y el terror

“Amnesia: The Bunker” es uno de los juegos más esperados por los fanáticos del suspenso y el terror. No obstante, la fecha de su estreno sufrió varios retrasos y no se sabía cuándo llegaría a consolas y PC. Sus desarrolladores anunciaron que el juego se estrenaría a finales de mayo.

Así, los responsables de “Amnesia: The Bunker” se preparan para el esperado lanzamiento y quisieron aumentar el hype compartiendo un extenso gameplay que genera gran expectativa.

La propuesta traslada a la Primera Guerra Mundial, donde los players asumen el papel de Henri Clement, un soldado abandonado por su batallón que se encuentra atrapado en un búnker militar. Lo peor de todo es que durante el encierro deberá lidiar

con una criatura mortal que lo acecha.

