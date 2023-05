Damien Chazelle presidirá el jurado de Venecia

sábado 06 de mayo de 2023 | 6:00hs.

El director estadounidense, Damien Chazelle, presidirá el jurado de la competencia de la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia que se realizará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre, informó la prensa internacional.

“Durante 10 días cada año, esta ciudad de las artes se convierte en una ciudad de cine, y me siento honrado de ser invitado a presidir el jurado de este año. No puedo esperar para descubrir una nueva cosecha de grandes películas”, declaró el director de 38 años. El vínculo de Chazelle con Venecia no es nuevo: abrió el evento en 2016 con “La la Land” y en 2018 con “El primer hombre”, sobre Neil Amstrong.

Además, la directora francesa Alice Diop, encabezará el jurado del Premio Luigi De Laurentiis a la mejor ópera prima.