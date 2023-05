Falleció Jorge Ginóbili, el padre de Manu y emblema del básquet de Bahía Blanca

El ambiente del básquet argentino está de luto durante este viernes, tras conocerse la noticia de que Jorge Héctor Ginóbili, papá de Manu e impulsor del deporte en Bahía Blanca, murió durante este viernes a causa de una enfermedad.

Yuyo tenía 81 años y su fallecimiento se produjo en la ciudad del sur de la Provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. La causa se trata de que desde hace un largo tiempo peleaba contra una enfermedad degenerativa.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge “Yuyo” Ginóbili. Referente ineludible de Bahiense del Norte. Piedra angular de su creación como institución, jugador, DT, dirigente y amigo. Nuestro sentido pésame a su familia, amigos y allegados. Q.E.P.D", fue el mensaje publicado por la Asociación Bahiense de Básquetbol en las redes sociales.

🇦🇷 Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo! ❤ï¸Ââ¤ï¸Â

🇺🇲I'm gonna miss this guy big time. So lucky to have had him for so long! ❤ï¸Ââ¤ï¸Â pic.twitter.com/5YBi9IXs5P