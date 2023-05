Descubrí los descuentos con tu tarjeta Club El Territorio en moda otoño-invierno

viernes 05 de mayo de 2023 | 16:52hs.

Llegó el invierno y con él, nuevas tendencias en moda para abrigarnos con estilo. Este año, los colores llamativos como el verde y el fucsia, vuelven a estar en boga. Los abrigos y camperas vienen en diferentes largos y modelos, desde los clásicos hasta los más modernos. Las chaquetas de piel sintética y de cuero también son una opción popular esta temporada. Para quienes buscan algo para todos los días, Club El Territorio ofrece descuentos en cuatro locales para que encuentres tu outfit ideal.

Los tonos neutros, que habían sido protagonistas en temporadas anteriores, han quedado atrás para dar lugar a una paleta de colores más atrevida. En este sentido, desde Almendra indicaron que en el local “llegaron nuevos abrigos, camperas, sweaters, este año como el año pasado vuelven a ser tendencia los colores como el verde, fucsia, colores llamativos. Este invierno no te puede faltar una puffer o un chaleco puffer, que no dejan de ser tendencia”. Si hay una prenda que se destaca entre todas, es la puffer. Este año, las chaquetas acolchadas, conocidas como puffer, siguen siendo tendencia y son una opción perfecta para mantenernos abrigados con estilo.

En la tienda de ropa deportiva Body Sculpt Misiones, los clientes pueden encontrar una amplia variedad de prendas de vestir que no solo son cómodas para el deporte, sino también elegantes y atractivas para el día a día. Entre su selección de productos se destacan las calzas, buzos y camperas con diseños únicos y exclusivos, que permiten lucir un estilo original y presentable en cualquier ocasión. Lo mejor de todo es que todas las prendas deportivas y urbanas de Body Sculpt Misiones están confeccionadas con materiales de alta calidad, combinando telas y texturas que aseguran su durabilidad y resistencia. Así que si estás buscando ropa deportiva de alta calidad y con estilo, no dudes en visitar Body Sculpt Misiones y descubrir su selección única de prendas.

La moda de otoño-invierno ya ha llegado en su mayoría a Legacy, y como siempre, “la línea clásica se presenta con sweaters, pantalones de gabardina y jeans”, explicaron desde la tienda, e indicaron además que este año, Legacy se ha renovado y nos trae una colección de prendas suaves y cálidas, ideales para la amplitud térmica de la zona, incluyendo pantalones cargo, buzos, camperas, chalecos y abrigos de paño, entre otros. Todo ello, con la flexibilidad de las prendas que permiten adaptarse a distintos estilos. Por otro lado, en cuanto a accesorios, Legacy cuenta con una amplia gama de calzados y complementos como bufandas, pashminas, gorros, cintos de cuero, medias, boxers, billeteras y mucho más. Además, para las mujeres, se ha ampliado el espacio de Legacy dentro de la tienda y se incorporarán nuevos productos.

En cuanto a Caracolas, los accesorios son la vedette del invierno y se presentan con nuevos pañuelos, pashminas, gorros, bufandas y grandes ruanas en colores clásicos y no tan clásicos. Además, las carteras, bolsos y mochilas vienen con nuevas texturas y tonos como el acolchado, el matelaseado, el naranja y el plateado. La apuesta por las carteras pequeñas sigue en pie, pero este año también se destaca la tendencia de los bolsos de tamaño XL. Con la reforma del local, Caracolas se propone reunir tendencia, calidad y precio para sus clientes habituales y atraer a los nuevos. Los accesorios no sólo completan el look, sino que cuentan una historia y nos visten.

También en KOK se encuentran las nuevas tendencias y modelos para ir a trabajar, salir de fiesta o simplemente realizar tareas cotidianas. En este local encontrás de todo así que no dejes de visitarlo.