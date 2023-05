Allanamientos en Itamebé Guazú para dar con el empresario acusado de golpear a un repartidor

viernes 05 de mayo de 2023 | 10:10hs.

El Juez Juan Manuel Monte, del juzgado de instrucción N° 2 de Posadas, en conjunto con la Policía de Misiones, comenzaon una serie de allanamientos en busca de dar con el paradero del empresario Santiago Pisani, acusado de haber agredido a un repartido de pizza que le llevó un pedido retrasado.

En punto de encuentro entre la Policia y los hombres del juzgado fue la comisaría de Itaembe Guazu, desde donde partieron a realziar opertivos en dos domicilios, con el objetivo de efectuar lo que sería el segundo operativo para tratar de dar con el paradero del empresario, que está prófugo desde el martes. El primero de los allanamientos se realizó en su otro domicilio, por calle Barrifaldi, días atrás, donde Pisani no fue localizado.

Un joven repartidor denunció el martes haber sido víctima de una fuerte golpiza mientras entregaba un pedido de comida, el lunes en la ciudad de Posadas. El acusado del hecho es un conocido empresario y campeón de la lucha grecorromana. Mediante fuentes policiales, este matutino pudo constatar que en la denuncia, el joven identificado como Sebastián L. (23), manifestó que cerca de las 23.50 del lunes se encontraba en la calle Barrufaldi haciendo una entrega de dos pizzas.

Por su parte, este miércoles, aún en situación de prófugo de la justicia que pidió su detención y allanó uno de sus locales sin poder dar con su paradero, el empresario habló en una radio capitalina y aseguró que se defendió de una agresión iniciada por el joven repartidor.

Pissani reconoció que no tuvo una actitud acorde a la situación, pero niega haber empezado una agresión. “Estuve mal porque tiré la pizza al piso, y después le levanté y se la di en la mano”, explicó. Siempre según el relato hecho por el empresario en la radio, la situación siguió con el joven argumentando que la devolución le haría perder su ingreso por el viaje. “Me dice, no, pero pará, me van a descontar la pizza. Y le digo vos llevale y si te descuentan la pizza, yo a vos te doy la plata mañana, y te voy a pagar el delivery de ahora. Porque es un trabajo y mi bronca era con el de la pizzería porque me tardó, ¿entendés?”, explicó Pissani.

