Duro golpe a las criptomonedas: el BCRA prohibió a las fintech ofrecerlas a sus clientes

viernes 05 de mayo de 2023 | 8:45hs.

Las billeteras electrónicas que ofrecen cuentas de pago no podrán “realizar ni facilitar a sus clientes las operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos”, según dispuso hoy el Banco Central. La decisión impide a las fintech que sean proveedores de servicios de pago “efectuar este tipo de operaciones por sí mismos ni ofrecer iniciarlas desde sus aplicaciones o plataformas web. Por ofertar o facilitar se entiende la disponibilidad de botones de compra automatizados para el usuario. Las personas interesadas deberán realizar la operación por su cuenta”, dijo el BCRA en un comunicado.

Un año atrás, el BCRA había dispuesto la prohibición de comerciar criptomonedas para los bancos, pocos días después de que una entidad líder, el Galicia, había comenzado a ofrecerlo a sus clientes. “Esta norma equipara las reglas que los PSPCP y las entidades financieras deben cumplir”, dijo el BCRA.

La medida sorprendió al ecosistema fintech, en gran parte volcado a las criptomonedas. Varias empresas del sector desconocían la llegada de esta restricción, según consultas realizadas por Infobae tras conocerse el comunicado del BCRA. A su vez, coincidieron en no tener precisiones sobre el alcance de la decisión.

Pese a que existen muchas dudas en ese sentido, distintas fuentes explicaron que la prohibición del BCRA tiene su foco en evitar que las billeteras masivas que ofrecen distintos servicios financieros, como pagos e inversiones, puedan operar con criptoactivos. El Central quiere que esas empresas no puedan vender Bitcoin, de la misma forma en que no pueden hacerlo los bancos. La norma afectará a quienes ya lo hacen en la Argentina y desalentará a las que venden criptos en otros países. Este último es el caso de Mercado Pago, que ya ofrece criptomonedas en Brasil, México y Chile.

Al mismo tiempo, en el mercado interpretaron que no tendrá mayores efectos sobre aquellas billeteras con un perfil más específico hacia la compraventa de criptomonedas que combinan esa operación con la posibilidad de hacer pagos con tarjetas o QR, (Belo, Lemon, Bitso y otras), que seguirán funcionando como hasta ahora.

“La medida no estaría afectando nuestra operativa. Entendemos que estaría apuntando a que proveedores como bancos, y billeteras como Uala y Mercado Pago no ofrezcan este tipo de servicios. Seguiremos operando sin interrupciones”, señalaron a Infobae en una de las principales billeteras cripto del mercado.

La breve normativa que lanzó el BCRA, la A7759, no hace referencia alguna a “botones de compra automatizados” sino que alude a todo tipo de operación con criptomonedas realizadas por los “Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago (PSPCP)”, nombre técnico que reciben las billeteras electrónicas. La disposición estableció: “Disponer que los PSPCP no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales –incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren– que no se encuentren autorizados por una autoridad reguladora nacional competente ni por el Banco Central de la República Argentina.”

Este último aspecto, en que se puntualiza la jurisdicción argentina, es clave. En muchas billeteras que operan en el mercado argentino, conviven una empresa da servicios de pago como una cuenta virtual (CVU) y una tarjeta Visa o Mastercard que es un PSPCP y está regulado por el BCRA, con otra firma que hace la compraventa de criptoactivos y que no tiene esa regulación.

No obstante eso, entre las fintech existía bastente confusión sobre cómo se implementará la medida y qué empresas deberán cambiar algún aspecto de su actividad.

En los fundamentos citados en el comunicado del BCRA, la entidad monetaria señaló que la medida “procura mitigar los riesgos que las operaciones con estos activos podrían generarles a las personas usuarias de servicios financieros y al sistema nacional de pagos”.

“En mayo de 2021, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicaron una alerta a efectos de proveer información sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para las personas usuarias e inversores”, concluyó el Central.