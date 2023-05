viernes 05 de mayo de 2023 | 6:03hs.

En la cuarta denuncia, A. D. (23) declaró que entre fines del año pasado y principios del actual, el oficial José Luis K. le mandó a realizar fajina en su oficina, circunstancia que aprovechaba para acosarla.

“Me miraba y gesticulaba cuando me agachaba, además me decía que estaba linda y que tenía un buen cuerpo. Me decía: ‘podés pasar mejor’, insinuando que podíamos tener una relación más allá de lo laboral”, expresó la denunciante.

Más tarde el oficial trasladó a su pareja, también policía, lo que consideró como una represalia por negarse a tener una relación.

“Decía que yo no servía para nada, que era una inútil, un cero a la izquierda (…) que era el tipo de mujer que se acostaba con los que trabajan en Jefatura para acomodarme y seguir trabajando en Alba Posse, donde vivo”, indicó.

Denuncia en Asuntos Internos

Al igual que sus tres camaradas, A. D. mencionó que previo a recurrir a la justicia ordinaria radicaron una denuncia ante Asuntos Internos de la Policía por acoso y hostigamiento laboral contra el jefe de la comisaría de Alba Posse.

“También quisieron denunciar al comisario mayor Marcelo Aníbal C., pero no nos quisieron tomar”, afirmó una de las damnificadas en diálogo con este diario.

Asimismo, detalló que entregaron informes médicos, capturas de pantalla y grabaciones, pero la denuncia interna no prosperó y por ello decidieron acudir a la fiscalía.

En tal sentido, indicaron que “las presiones y amenazas siguen porque los jefes siguen trabajando en los mismos cargos. Estamos pasando mal, con mucho miedo y es injusto”.

