Koch focaliza en transporte, seguridad y trabajo

viernes 05 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Santiago Koch, joven abogado posadeño, es uno de los concejales que se presentó como candidato a intendente por el sublema Evolución de la UCR, socio fundamental de Juntos por el Cambio. Con 31 años, se lanzó a competir “porque desde que nací veo que está la misma fuerza política en Posadas y los de nuestra generación no nos sentimos representados y es el momento de un cambio”.

En diálogo con Radioactiva 100.7, aseguró que en su plataforma hay cuatro pilares básicos, destacando primero al transporte.

“Hay muchas críticas por el funcionamiento del boleto estudiantil, las formas de pago de los demás boletos y las frecuencias”, remarcó.

Desde la óptica de Koch, la actual conducción del municipio “no hace nada, a pesar de que tiene todas las competencias y las normas para ejercer control y exigir el cumplimiento de los servicios del transporte. No pedimos que se saquen las concesiones, sino que se cumpla con lo que está pautado”. Y agregó que “en el caso de detectar incumplimientos, tiene que existir sanciones”.

En seguridad , el concejal posadeño propone “un programa de barrios seguros, con mayor iluminación y la creación de un centro de monitoreo y videovigilancia municipal”.

Otro aspecto a “rediscutir, es la infraestructura pública de la ciudad. Últimamente no se le consulta al vecino, no se dialoga, no se busca el consenso, solamente se realizan las obras que básicamente es asfaltar calles”.

“Hay barrios en los que faltan otro tipo de obras y hay que conversar con los vecinos para conocer cuáles son las prioridades”, subrayó. “Es clave comenzar con una red cloacal, obras que se dejaron de lado y que son fundamentales para tener más servicios y mejor sanidad”, acotó.

El cuarto punto tiene como base el empleo. “Hay que trabajar muy fuerte en la generación con una mirada especial hacia los comerciantes”.

“Desde mi banca en el Concejo propuse un programa de fortalecimiento de pymes y comerciantes, mejorando el proceso de habilitaciones comerciales. Queremos que sean online, gratuitas, automáticas . También beneficios para pymes e industrias que se radican en Posadas y que quieran contratar gente, reduciendo tasas y tributos”, amplió Koch.

De cara a la contienda del domingo, el dirigente radical pidió al electorado, “que nos dé la confianza por cuatro años. Tenemos propuestas concretas. Vamos a demostrar que la Municipalidad puede salir a la calle para consensuar todos los temas”.