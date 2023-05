Omar González cerró campaña en El Alcazar

jueves 04 de mayo de 2023 | 22:25hs.

Mas de mil pesonas asustaron al Polideportivo Municipal de esta localidad para acompañar el cierre de campaña de Omar González, actual concejal y ocupó la presidencia del deliberativo hasta el 1 de marzo de este año. Cabe remarcar que no va a reelección el actual intendente Jose Ferreira. En esta localidad ademas se elegirán cinco concejales. De los cinco concejales vigentes cuatro son candidatos a intendente, entre ellos González.

"En 2011 comencé con mucho sacrificio y ganas pero sobre todo pasión por lo que hago, si hay algo que me apasiona es la política, con muchas idas y vueltas hoy llego en el año 2023 con un desafío muy grande, me gustan los desafíos!! Pero este es uno de los más grandes, siempre poniendo a Dios en primer lugar, seguramente como humano he cometido muchos errores pero aprendí de ellos y sé pedir disculpas, con mi grupo de trabajo voy a hacer un eterno agradecido. Vecinos de El Alcázar quiero incluirlos para que seamos todos responsables de una gestión, que se termine la grieta" sostuvo el candidato.

Su eje de campaña se basa en la protección de la mujer victima de violencia de género, discriminación y mas, salud, servicios como agua y energía eléctrica, obras, viviendas y un trabajo de fondo con los jóvenes.