Filtran un video íntimo de Tomás Holder el ex Gran Hermano

jueves 04 de mayo de 2023 | 11:45hs.

El influencer Tomás Holder protagonizó una gran polémica este miércoles al filtrarse un video explícito suyo teniendo relaciones sexuales. El video, que se difundió rápidamente por las redes sociales, muestra al influencer grabando con su celular mientras se encontraba en la cama con una joven morocha.

A pesar de las críticas y comentarios negativos que recibió por parte de algunos usuarios, Holder no pareció sentirse afectado por la situación y publicó en su cuenta de Instagram un meme en el que se burla de las repercusiones del video.

El video de Holder generó una gran cantidad de comentarios y críticas en Twitter, donde muchos usuarios expresaron su descontento y sorpresa por la actitud del influencer. Sin embargo, Holder no pareció prestarle atención a las críticas y se mantuvo activo en su perfil de Instagram durante todo el día.

Pero eso no es todo. Es que, en sus redes sociales, la joven en cuestión, quién se dedica a la creación y venta de contenidos eróticos, contó cómo, dónde y cuándo conoció al influencer, quien dicho sea de paso no presenta novia oficial desde su separación de Paula Balbi, su exnovia.

"¿Se acuerdan de que les dije que tenía anécdota con alguien conocido? Resulta que fui a una fiesta y nos conocimos. Yo no lo seguía en el Instagram y me saqué una foto con él, de hecho, la subí", comenzó contando Agustina sobre una foto de ella arriba de un auto.

Y sobre otra imagen sumó: "Cuestión que me buscó y le pregunté cómo había llegado a mí. Me dijo que cuando me vio en la fiesta le gusté y me encontró por un comentario mío en el Instagram de la fiesta... Que yo no lo seguía y que no lo etiqueté en la foto".

La foto de ''La Tana'' con la remera de Holder

Los memes del video íntimo de Holder

Los usuarios de la red social del pajarito azul, no dudaron en burlarse a través de parodias y chistes sobre el video en cuestión.

no me puedo sacar el TE LA SIENTO TODA de la cabeza por dios me traumaste holder en situación de orgasmo pic.twitter.com/WHOdCQXI7f — aaron  (@aarontsuarez) May 4, 2023

yo no vi el video de holder ðŸ˜Å½ pic.twitter.com/vdlM5BlZPW — 𝖌𝖎𝖆𝖓ðŸÂ” (@britolcdtm) May 4, 2023

Holder cuando la sienten toda: pic.twitter.com/2fbMSJENHy — 0800CJ (@0800Cj) May 3, 2023

Lo primero q vi cuando entré a twitter fue el video de Holder honestamente son las 8:30 de la mañana no sé q les hice para q me hagan esto pero mensaje claro pic.twitter.com/A1KYbVII5q — lucía ðŸ§ÂðŸÂ¼‍♀ï¸Â (@lusuaarezz) May 4, 2023

duró más que en gh puso uno del video de holder pic.twitter.com/58nBKbK5mU — ðŸÂŒ (@mapezanolc) May 4, 2023

acabo de ver el video filtrado de tomás holder. pic.twitter.com/0McL68H3LK — agustín. (@rvplatense) May 3, 2023

El video de Tomas Holder pic.twitter.com/71c9476MOH — L u c a s ðŸÂ‚ðŸÂÂ (@LucasScdo) May 3, 2023

​Entre otros detalles de la grabación, los seguidores del mediático que se volcaron a las redes para burlarse del tema, hicieron hincapié en la frase que ella repetía en todo momento: "La siento" a modo de meme.