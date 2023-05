8 frases de Jorge Almirón: del gran elogio a Chiquito Romero a la charla reveladora con Valentín Barco

jueves 04 de mayo de 2023 | 8:10hs.

El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, analizó el triunfo de su equipo 2-0 ante Colo Colo y Boca Juniors en Chile por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El estratega elogió la labor de sus dirigidos y en especial la del arquero Sergio Chiquito Romero, para conseguir el segundo triunfo seguido que lo dejó primero en el Grupo F.

“Ellos en el primer tiempo estuvieron mejor y tuvieron dos o tres jugadas en la que nuestro arquero nos salva en esos momentos en los que estamos sufriendo, ya que el rival también juega y tiene buen equipo”, reconoció.

“Nosotros nos adaptamos rápidamente a la cancha en la que era imposible jugar al fútbol. Nuestro arquero estuvo muy acertado. Sergio nos salvó en varias jugadas y nos metió en partido porque si te hace un gol en una de esas jugadas cambian el trámite del partido”, sostuvo al destacar la labor de Chiquito.

“Después nos asentamos y en el primer tiempo tuvimos dos o tres jugadas netas de gol que no pudimos meter y llegó un muy buen gol de Luis (Advíncula), que en esa posición es importante”, subrayó sobre el nuevo puesto de volante por la derecha que le dio el jugador peruano.

“Luego en general se hizo un partido importante y en el segundo tiempo manejamos muy bien la pelota y generamos varias situaciones de gol. Jugamos contra un muy buen equipo, pero somos justos ganadores por todo el trámite de juego”, añadió.

Como indicó en el complemento, Boca Juniors mejoró su rendimiento y el DT explicó: “En el segundo tiempo con la ventaja entramos más aceitados y con el hombre de más se notó la diferencia. El primer tiempo no fue malo, pero estábamos apurados con la pelota y la perdimos en sectores en los que quedamos muy abiertos”.

“Sufrimos cuando tuvimos que sufrir”, admitió. Pero mostró su satisfacción por cómo se defendieron sus dirigidos: “Todo el equipo estuvo muy atento, la defensa y el arquero. El hecho de que no te metan gol también es importante, hace mucho que el equipo no estaba en esa condición y hoy es importante generar confianza y que no te marquen el gol. Eso algo que no pasaba hace mucho. Ganar de visitante siempre es importante y el equipo hoy lo hizo con altura”.

Más tarde reveló qué le dijo a Valentín Barco y elogió al juvenil. “Hablamos de táctica con él, algo que entiende mucho. Jugamos con línea de cuatro y cuando teníamos que defender el Chelo (Marcelo Weigandt) jugaba de central porque ellos se movían mucho y como el número 7 y la idea era que lo tomara el Colo. Con la línea de cuatro lo hacía dudar (a Barco) y esto hizo retroceder a Villa y ahí no nos pudimos ajustar. En el segundo tiempo pudimos hacerlo. Al jugar con los dos laterales la idea era poder atacar en una zona más alta, pero el rival también cuenta y en los primeros minutos no estuvimos bien. A él (Barco) le costó tener siempre un jugador abierto, pero luego se ajustó”.

Boca Juniors quedó puntero de su zona con 7 puntos, le lleva 3 a Colo Colo y con 1 cierran el Deportivo Pereira y el Monagas, que juegan este juevs. El Xeneize sumó su segunda victoria seguida en la Copa Libertadores. Venía de ganarle 2-1 a Deportivo Pereira de Colombia y en el debut empató sin goles con Monagas en Venezuela.

En la próxima fecha, el martes 23 de mayo el Monagas recibirá al Colo Colo y al otro día Boca Juniors visitará al Pereira.