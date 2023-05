Pissani se defendió y dijo que el joven repartidor fue quien lo atacó primero

jueves 04 de mayo de 2023 | 6:03hs.

A dos días de haber sido denunciado por atacar a golpes a un joven repartidor de la capital provincial durante una discusión que ambos mantuvieron por la entrega de dos pizzas en su domicilio, ayer por la mañana el empresario textil Santiago Pissani (55) rompió el silencio ante los medios y en una entrevista radial se defendió ante la fuerte acusación que pesa en su contra.

El comerciante y excampeón de lucha grecoromana aclaró que en ningún momento amenazó con un arma blanca a su denunciante, Sebastián L. (23). Y que se defendió de una primera agresión que recibió por parte del delivery.

Más allá de lo expresado por Pissani, ayer continuaba vigente sobre él una orden de detención emitida a distintas fuerzas provinciales y federales para su ubicación y arresto. Aunque hasta el cierre de esta edición seguía en condición de prófugo.

Además, por orden de la justicia, efectivos de la Policía de Misiones realizaron un allanamiento en el local comercial del acusado, en el barrio El Palomar.

Por otro lado, desde su defensa, solicitaron cerca del mediodía de ayer un pedido de eximición de prisión que deberá ser resuelto en las próximas horas por el Juan Manuel Monte, juez titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

Sobre el incidente en el que se ve involucrado, y en el que existe un video que captó parte del suceso, Pissani dialogó con Red Ciudadana y explicó que “cuando vino el muchacho yo interpreté que el no tenía nada que ver ¿me entendés? Que le dieron la pizza al pibe, y él me la trajo. Entonces yo le digo mirá flaco, está todo bien agarrá la pizza que me vino fría y llévale a esta gente y decile que eso no se hace, que no pueden hacer esperar dos horas y tráerme la pizza fría”.

El empresario reconoció que no tuvo una actitud acorde a la situación, pero negó haber empezado una agresión. “Estuve mal porque tiré la pizza al piso, y después le levanté y se la di en la mano”, explicó.

Siempre según el relato hecho por el comerciante, la situación siguió con el joven argumentando que la devolución le haría perder su ingreso por el viaje. “Me dice, no, pará, me van a descontar la pizza. Y le digo vos llevale y si te descuentan la pizza, yo a vos te doy la plata mañana, y te voy a pagar el delivery de ahora. Porque es un trabajo y mi bronca era con el de la pizzería porque me tardó, ¿entendés?”, relató Pissani.

Allí contó que la conversación se descontroló y es cuando, según el empresario, el delivery comenzó con la agresión. “El chico se enoja, ¿viste? Empezó a filmar ahí, y bueno le pego un empujón y le digo andate. Ahí se baja y me dice, ‘te voy a cagar a trompadas’ y me mete una patada. Y bueno, reacciono en defensa y lo tiro al piso, me subo encima y él no se calmaba, lo toqué un poco, ni le pegué porque ahí se nota en el video que lo estoy palmeando. Y le hablo bien, le digo te voy a soltar, vos te vas a subir a tu moto y te vas a ir”, aclaró.

Sobre el pedido de detención, el acusado aseguró que no fue notificado de nada y que está en su casa. Y que “nadie me vino a buscar ni me mandaron una citación, porque si me mandan una citación yo voy al juzgado”.

Denuncia

Mediante fuentes policiales, este matutino pudo constatar que en la denuncia, Sebastián L. (23), indicó que cerca de las 23.50 del lunes se encontraba en la calle Barrufaldi haciendo una entrega de dos pizzas.

En el lugar, Pissani (55), le habría reclamado que su pedido estaba demorado, motivo por el cual le expresó que no pagaría el total de la comida, tirando la mercadería al suelo y diciendo de manera agresiva que se retirara.

Además, la presunta víctima indicó que al retirarse del domicilio, el hombre salió a enfrentarlo empujándolo de la moto.

Posteriormente, al intentar levantarse, Pissani lo retuvo en el suelo, pisándolo a la altura de la espalda y dejándolo boca abajo. Ante esto -siempre desde la versión del joven-, Sebastián le pidió enérgicamente que lo deje ir. Pero el empresario habría hecho caso omiso al pedido e intentó quitarle el casco al joven, pero éste lo tenía abrochado.

Por ello, con el casco puesto, comenzó a recibir brutales golpes en su rostro.

Después, en un momento, Pissani detuvo su agresión y amenazó al joven de 23 años de muerte si lo delataba. “Si me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo”, le advirtió el campeón de distintas artes marciales, mientras volvía a su vivienda.

Asimismo, Sebastián observó que al agresor se le cayó un cuchillo tipo serrucho.

Por el incidente, según fuentes oficiales, el repartidor terminó con lesiones en el ojo, en el cuello-producto de la correa de su casco- y en el pómulo izquierdo.

El acusado, que es campeón de artes marciales, tiene antecedentes similares al ocurrido sobre los últimos minutos del lunes, razón que lo llevó a la privación de su libertad en reiteradas ocasiones.

“Gracias por hacer todo viral No me voy a callar porque defiendo mis derechos y voy a luchar para que se haga justicia”, expresó a través de sus redes sociales el joven repartidor.