Calu Rivero publicó una emotiva reflexión a dos meses de ser mamá

jueves 04 de mayo de 2023 | 6:00hs.

A dos meses de ser mamá, Calu Rivero reflexionó sobre la maternidad y agradeció a sus padres por ayudarla con el cuidado de su bebé Tao, fruto de su relación con Aíto de la Rúa. “Hoy me levanté pensando ¿le agradeceré a mi mamá y papá lo suficiente?”, comenzó el posteo que compartió la influencer acompañado de fotos con su hijo. En el mensaje dedicado a sus padres, Rita y Guillermo, hace referencia a “la ayuda 360 que le están dando”: “Respetan mi búsqueda, no opinan de más, cuando les digo algo lo incorporan, me acompañan desde el estar disponibles siempre”.

Sobre su mamá, Calu cuenta que es la encargada de retratar los momentos con su bebé. Y agrega: “Madrecita me ponés los zapatos cuando no puedo, me lavás los platos cuando quedaron sucios, me abrigás, me mimás, y ni hablar con Tao”.

“Al final lo único que importa son los vínculos. Gracias por ayudarnos tanto en todo”, escribió para finalizar el posteo acompañado de una foto de sus padres. Los comentarios de los seguidores emocionados no tardaron en llegar, entre los que se destacó el de la mamá de Calu, Rita Del Valle.