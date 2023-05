Turismo gastronómico: qué comer si se visita Apóstoles

miércoles 03 de mayo de 2023 | 18:58hs.

Para los amantes de la buena comida que se encuentren en la ciudad de Apóstoles, hay siete platos que no se pueden dejar de probar durante tu visita.

1- Pizza de Yerba Mate:

La yerba mate es un producto emblemático de la región, y la pizza de yerba mate es una deliciosa creación local que no hay que perderse. Su suave sabor es una delicia para el paladar y representa la fusión perfecta de la cultura gastronómica local con un toque de innovación.

2- Pacú al plato:

La piscicultura es una actividad importante en Apóstoles y el pacú, un pez de agua dulce, es uno de los platos más exquisitos que se pueden probar. Preparado con recetas locales, el pacú al plato es una delicia que no puedes dejar de probar.

3- Lomo de búfalo:

La carne de búfalo es una opción saludable y magra, y en Apóstoles, es preparada finamente para obtener un resultado inigualable. El lomo de búfalo es una delicia que representa la calidad y el sabor de la carne de la región.

4- Canastitas de Pacú con roquefort:

Otra opción para los amantes del pacú es probar las canastitas de pacú con roquefort. Este manjar es simplemente inolvidable y representa la creatividad y la innovación en la cocina local.

5- Chipas de almidón de mandioca:

Las chipas de almidón de mandioca son un producto típico de la región, elaboradas con la "yuca" de los guaraníes, los primeros pobladores de estas tierras. Rellenas con diferentes sabores, son un acompañamiento perfecto para un buen mate, té o matecocido.

6- Platos de inmigrantes y sus tradiciones:

La ciudad de Apóstoles es rica en diversidad cultural, y la gastronomía es una forma de reflejarlo. Los platos de inmigrantes como los holopchis o los peroges son una delicia que refleja la herencia culinaria de diferentes países.

7- Postres con sabor a yerba mate:

Para terminar, la ciudad ofrece una variedad de postres con sabor a yerba mate. Desde licores hasta helados, alfajores y masitas, los postres con sabor a yerba mate son una opción deliciosa para aquellos que quieran probar algo diferente y auténticamente yerbatero.

Por Avelina Vizcaychipi