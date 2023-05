Santo Pipó: “La gente no toma conciencia, hay más abandono y maltrato animal”

miércoles 03 de mayo de 2023 | 18:30hs.

Hoy es el aniversario de Santo Pipó y, en honor a esta ocasión especial, es propicio destacar a aquellas personas que contribuyen positivamente a la comunidad sin esperar recompensa ni beneficio personal. Este es el momento perfecto para honrar a alguien que brinda servicios desinteresadamente a los animales callejeros, como Liliana Flores, una de las integrantes de un grupo que asiste a perros y gatos necesitados, “para mí los animales son seres sintientes, compañeros leales y los quiero a todos” , comenzó diciendo.

Liliana compartió que junto a su grupo cuida y atiende a los animales heridos y les proporciona alimento, curación, desparasitación y, en función de los turnos disponibles, colabora en la castración. El grupo se financia mediante ventas de pollo, bonos de colaboración, cuotas mensuales y contribuciones personales, que les permiten adquirir suministros para atender a los animales.

“Es cruda la realidad que nos toca día a día, cada vez hay más perros abandonados en la calle, se ven mas maltratos hacia ellos, la mayoría de las personas los tienen casi todo el tiempo atados, en mal estado y eso deja ver la ignorancia y falta de concientización que hay, por eso no entiendo por qué quieren tener mascota si después lo van a tener en esa situación”, dijo. A esto añadió que le genera impotencia ver tantos casos y no poder ayudar a todos.

La realidad de la cantidad de perros abandonados y maltratados en la calle es desgarradora para Liliana, quien cree que esto se debe a la ignorancia y falta de conciencia de las personas. A pesar de las dificultades que enfrenta, Liliana sigue asistiendo a los animales, y se emociona hasta las lágrimas al ver la evolución positiva de uno de ellos. Sin embargo, la falta de veterinarios y la falta de refugios de tránsito para los animales heridos son grandes problemas que deben abordarse, y muchos vecinos han pedido ayuda a las autoridades competentes. Liliana y su equipo, llamado Cuenta Conmigo, se organizan para recorrer la localidad y coordinar la asistencia y el traslado de los animales necesitados, creando un ambiente de amor y solidaridad que esperan que inspire a otros a unirse a su iniciativa para ayudar a los animales en situación de calle.

“Hay veces que no dan ganas de seguir, uno quiere bajar los brazos y la gente no toma conciencia, ni siquiera ponen un poco de voluntad y no se les activa el corazón al ver un animalito herido, eso es algo remanente triste”, expresó.