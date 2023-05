Solucionar la falta de viviendas y la precarización laboral, los objetivos de Jazmín Kinder

miércoles 03 de mayo de 2023 | 12:04hs.

Jazmín Kinder, candidata a intendente en la ciudad de Posadas por el Partido Obrero, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo.

“Nosotros no estamos solamente de campaña, porque esta campaña es muy particular porque hay una crisis muy profunda y hay mucha lucha, entonces nosotros como un partido también estamos acompañando a todas las luchas que podemos. Yo vengo militando en distintos espacios desde el año 2018, pero sí rápidamente en el año 2019 me uní al Partido Obrero y ya en el 2021 fui candidata a concejal”, contó.

Además agregó que es duro cuando se presentan los procesos de lucha compatibilizar la campaña con el trabajo, “la verdad que fue dura, larga y todavía falta porque el domingo no solamente es votar, sino que también hay que ir a defender el voto”.

“Para nosotros es muy importante el tema de los barrios, tenemos un gobierno que habla de que Posadas está cada vez más linda, pero la realidad con los barrios es otra, nosotros queremos realizar un plan de viviendas populares para poder solucionar por un lado la situación de los barrios, el acondicionamiento de las viviendas, solucionar la falta de viviendas pero también el tema del trabajo porque activando un Plan de Obras Públicas se activa también el trabajo”, consideró.

Kinder en ese sentido destacó que busca que todo sea bajo convenio, “no queremos incurrir en ningún tipo de precarización laboral, cuando desde el Estado es el que debería dar el ejemplo y muchas veces el que tienen peores condiciones a sus trabajadores y trabajadoras y que ellos también reciban esta vivienda y también los profesionales que sean ellos quienes controlen”.

“El tema de la vivienda, del trabajo y de la salud también es bastante recurrente, hay algunas salitas, por supuesto municipales, que están en condiciones muy dispares, algunas están en buenas condiciones y otras no y también las condiciones laborales de los profesionales o los promotores de salud que están dejados a su suerte. Uno de los reclamos que aparece más latente es que el hospital está explotado, encima la gente cuando va no tiene sala de espera, el tema de la salud es muy importante”, apuntó.

Por otra parte manifestó que las elecciones ejecutivas siempre son muchísimo más duras para la oposición “más cuando sos una verdadera oposición, tenés un aparato político muy grande no solamente de la Renovación, sino también de los partidos que tienen expresión nacional y nosotros por supuesto que no contamos porque no tenemos los mismos recursos que esos partidos y si los tuviéramos tampoco los pondríamos de la manera que ellos los ponen porque estamos en contra de que se mercantilice la política”.

“Nosotros militamos por convicción e incluso hay un montón de recursos que están poniendo en la campaña de ciertos intendentes que podrían estar destinados a la educación pública, también está el tema de la ley de lemas que produce mucha confusión, luchamos contra ese aparato que es una estafa para el elector, nosotros tenemos una lista única en los municipios que nos hemos presentado”, aclaró.

Finalmente remarcó que su expacio apuesta porque haya un gobierno de las y los trabajadores “que puedan tener como prioridad sus intereses y llamamos a votar la boleta completa del Partido Obrero, este año tenemos la posibilidad no tan lejana de que entre un diputado del partido, que por supuesto no va a solucionar los problemas, pero un diputado que presenta un proyecto acompañado por la movilización de los vecinos eso sí va a marcar la diferencia para llevar la voz de las y los trabajadores a todos los concejos deliberantes y a la Legislatura”.