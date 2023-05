Reivindicar el salario de los empleados estatales, la propuesta de Isaac Lenguaza

miércoles 03 de mayo de 2023 | 9:57hs.

Isaac Lenguaza, candidato a gobernador por el Frente Fuerza de Todos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó que busca llevar soluciones a cada una de las problemáticas en la tierra colorada.

“Estamos recorriendo la provincia, llevando las propuestas porque Fuerza de Todos tiene que ser una opción para el votante misionero de una oferta electoral importante que está en toda la provincia con 160 sublemas, ver las problemáticas y ofrecer soluciones”, dijo.

Además Lenguaza indicó que una de las primeras cosas se deben reivindicar los salarios de los trabajadores estatales, de las empresas del estado, de los trabajadores de la salud, de los docentes, “porque creemos que están muy por debajo de la canasta básica y la propuesta concreta es que ningún empleado o ningún trabajador del Estado gane menos que la canasta básica que hoy es de 192.000 pesos, dinero hay para afrontar esto y que en ninguna obra se haga a costilla de la precariedad laboral”.

“Tenemos propuestas concretas también para el sector que hoy no tienen viviendas, hay 120.000 familias en Misiones que no cuentan con vivienda, alquilan, viven de prestado y la idea es volver a que el Iprodha sea realmente un Instituto de Vivienda y que dé a quien realmente no lo puede conseguir. Pensamos con una decisión muy corajuda de construir 70.000 viviendas en cuatro años de gestión, si me llega a tocar ser el gobernador esa construcción se va a hacer en toda la provincia para generar trabajo, reactivar la industria, reactivar los aserraderos, son cuestiones concretas que que estamos proponiendo como eje de campaña”, destacó.

“Después el acceso al agua potable tanto en los barrios de las ciudades, como el interior de la provincia, es terrible, estamos hilvanando y programando llegar con consorcios, con ayuda que viene de Nación, de la Provincia, el Municipio para que ningún misionero esté impedido de acceder al agua potable o la energía eléctrica o el tema de la conectividad sobre todo en gran parte de la provincia, no solamente de Internet sino el tema de señal de celulares”, manifestó.

En ese sentido expresó que hoy un joven tiene que subir a un árbol para hablar por teléfono, “esas cosas se contraponen a todo lo que estamos viviendo hoy de esta etapa disruptiva, de nuevas generaciones, en el interior eso no llega y de alguna manera estamos expulsando a los jóvenes de las colonias y la verdad que eso no tendría que pasar”.

“Vi una respuesta en la recorrida que son extensas y recibir el afecto me da mucha confianza y mucha fe. Hay un gobierno desgastado después de 20 años de gestión que no resolvió problemas muy básicos entonces lo que creo es que hay una intención, unas ganas de cambio del electorado misionero y el misionero como digo siempre vota muy inteligente en su manera de decidir su voto, nadie es el dueño del voto misionero y esto se vio en los últimos resultados”, recordó.

El candidato refirió que todo te da a pensar que se puede dar un resultado totalmente positivo en el frente Fuerza de Todos, “no se confíen porque se puede dar una gran sorpresa. Nosotros pretendemos de que Misiones sea un gran productor de alimentos, que el 100% de lo que consumimos los misioneros lo podemos producir nosotros y hoy no estamos produciendo más que el 40%. Somos una provincia rica en el suelo, en el agua y tenemos que ser productores para nuestros consumos, para sacarlo afuera, hoy el mundo necesita alimento y nosotros tenemos toda la herramienta para producirlo y por políticas públicas desacertadas hoy eso no está pasando”.