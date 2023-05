Estatales correntinos continúan su lucha por reivindicaciones salariales y laborales

miércoles 03 de mayo de 2023 | 8:41hs.

Feliciano "Chano" Romero, secretario general de ATE afirmó que los estatales, incluyendo los educadores, realizan continuos reclamos al Ejecutivo Provincial por diferentes cuestiones. Dijo que los docentes "están mostrando un camino al resto de los trabajadores estatales".

Romero expresó que: "los compañeros trabajadores de la educación, están movilizándose, fundamentalmente un sector muy importante de los docentes que no se sienten identificados o no se sienten representados con los que se autodenominan autoconvocados. Pero en realidad todo tiene una connotación muy cerca, más allá de la buena voluntad y la buena predisposición que pongan, sin la cobertura de los sindicatos es muy riesgoso para todos los compañeros en general, salvo que sea una revolución provincial que todavía estamos lejos de eso".

Agregó que “es importante ese movimiento porque están mostrando un camino al resto de los trabajadores del sector estatal, y si lo fraccionamos entramos a dividirnos entre nosotros. Es una lucha y una pelea de los trabajadores estatales, y cada uno de nosotros como trabajador estatal tenemos sectores o funciones dentro del Estado que son diferentes una de otras, pero que en definitiva somos todos compañeros de trabajo”.

En cuanto al eco que haya tenido sus pedidos, Romero dijo: “Seguimos sin respuestas (por parte del Ejecutivo provincial) porque el Gobierno lo que demuestra claramente es la tesitura de decir ‘acá el que gobierna soy yo’, y no mira con visión política de advertir que Corrientes está dentro de un Estado democrático, acá hay leyes que hay que respetarlas como por ejemplo la ley 4067 que es la ley de trabajador estatal, la ley 6033 y la 6030, que son las de convenio colectivo de trabajo para definir paritarias. Esta es una ley que está 'cajoneada' desde hace años, que se 'cajoneó' desde la asunción de Ricardo Colombi en su segundo mandato”.

Dijo que esta situación “trae sus consecuencias lógicas, como que no funcione, salvo rarísimas excepciones, nuestra obra social, que hace más de 25 años que está intervenida y no cuenta con participación de nuestros trabajadores. Tal es así que al día de hoy ya no se discute el tema del cobro del plus en cualquier consultorio, en cualquier sanatorio o en cualquier clínica, porque lo han naturalizado de tal manera a todas estas cuestiones”.

En este sentido, el gremialista no descartó la realización de medidas de acción directa en los próximos días.