El DEN-1 se impone en los contagios de dengue

miércoles 03 de mayo de 2023 | 6:04hs.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que hasta la semana epidemiológica (SE) 16 -es decir hasta el 23 de abril- se notificaron en el país 71.717 casos de dengue, de los cuales 65.195 adquirieron la infección en la Argentina.

De esa cifra total, la cartera sanitaria nacional dio cuenta de que en Misiones los casos autóctonos son 45, otras nueve personas adquirieron la enfermedad fuera de la provincia y 31 casos se encuentran en investigación. Además, tal cual se viene informando, los contagios son solamente del serotipo DEN-1, uno de los cuatro serogrupos que tiene el virus.

El informe nacional reflejó también que este año la mayoría de los diagnósticos se dieron en la franja central de Argentina, en la provincia y ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Salta, entre otras jurisdicciones.

Días atrás, al ser consultado por este medio sobre la situación epidemiológica de Misiones y por qué la provincia está teniendo tan pocos contagios de dengue respecto al resto del país, el médico infectólogo Oscar López, que se desempeña en el Hospital Pediátrico de Posadas, dio su parecer.

“Este año hemos tenido muy pocos casos. Es muy probable que esto se dé porque hemos tenido tantos casos antes que tenemos mucha gente que ya está inmunizada contra el virus del dengue, por lo menos contra uno de los serotipos que es el que está circulando ahora, el DEN-1. Pero eso no significa que en el futuro no vayan a circular otros serotipos sobre los cuales nosotros no estamos inmunizados”, señaló.

De su lado, la cartera sanitaria nacional indicó que tras el aumento progresivo y sostenido entre la semana epidemiológica 5 y la 13, se comenzó a comprobar un decrecimiento, es decir que en las semanas 14 y 15 se da un número menor de casos, un 31% y 23% de descenso respectivamente, siempre en relación al pico que tuvo lugar en la semana epidemiológica 13 -que va del 26 de marzo al 1 de abril-.

Respecto a la fiebre chikungunya, se informó que hasta la fecha se registraron en Argentina 1.460 casos de los cuales 910 son autóctonos, 260 se encuentran en investigación y 290 presentan antecedentes de viaje. Sobre Misiones en particular hasta este último informe los casos autóctonos, es decir que se enfermaron sin salir de la provincia, son 32. Las personas que contrajeron el virus y cuentan con antecedente de viaje son 29 y hay 78 casos en investigación epidemiológica.

Características

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus lo adquiere y luego de ocho a doce días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura.

La fiebre chikungunya es también una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos Aedes infectados.

En lo que respecta al dengue los síntomas son fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón, sangrado de nariz y encías.

Por su parte, en la fiebre chikungunya el síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor muscular y de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.



En cifras

71.717

A nivel nacional ya se diagnosticaron más de 70.000 contagios de dengue; en Misiones los casos autóctonos son 45.