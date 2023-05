Jorge Rial sigue internado en Colombia: “Está bien”

miércoles 03 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Jorge Rial continúa evolucionando favorablemente de la afección cardíaca que lo tuvo en coma. El periodista disfrutaba de unas vacaciones en Colombia cuando debió ser atendido de urgencia, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country, en Bogotá.

Ayer, a primera hora, Guillermo Capuya, su médico personal quien viajó a Colombia para acompañarlo y seguir su evolución, se comunicó con Mañana Sylvestre por Radio 10 y reveló cómo continúa la salud del periodista. “Estábamos muy preocupados yo también estaba muy preocupado porque él estaba acá en Bogotá y yo no sabía las condiciones pero la verdad que él está bien, lo están atendiendo muy bien. Es una de las mejores clínicas de acá de Colombia”, comenzó diciendo el médico y relató cómo vivió este fin de semana tras la descompensación de Jorge.

“Todo empezó el sábado a la tarde cuando se descompensó. Él iba a hacerse un estudio donde se evalúan las arterias coronarias y para ver a través de esas imágenes cómo está el corazón. Ahí hizo una descompensación, lo llevaron a otra sala yo me contacté con los médicos, al principio a la distancia que no me conocían fue medio una lucha pero después pude hablar bien y me explicaron que tenía una arteria obstruida que le colocaron un stent y Jorge fue despertándose de esa situación por suerte. Ahora está bien, está estabilidado”, contó Capuya en el programa de Gustavo Sylvestre.

El médico explicó: “El domingo a la noche llegué, lo vi. Ahora estoy hablando por teléfono con él y también estoy en contacto con la clínica para evaluar cuál es el momento oportuno, no digo que no se pueda trasladar hoy (por ayer), pero sí evaluar el momento más oportuno para llevarlo a Buenos Aires porque él ya quiere volver”.