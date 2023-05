Eliana y un debut soñado en el Fútbol de Primera División

martes 02 de mayo de 2023 | 18:56hs.

"Fueron los cinco minutos más felices de mi vida" dijo Eliana al compartir con El Territorio, la realización de un sueño: jugar en el equipo de Primera División de Banfield. Entró a los 44 minutos del segundo tiempo y ese tiempo restante de partido fue suficiente para poner en evidencia su enorme potencial y contundencia. Anotó de cabeza un gol para que su equipo gane 4-1.

Sos un orgullo para Banfield, Eli 💚



La jugadora surgida de la cantera del Taladro debutó en primera y convirtió uno de los goles de la victoria 🇳🇬 pic.twitter.com/gNeN5x6X6J — Banfield Fútbol Femenino (@BanfieldFutFem) April 30, 2023

Eliana Rosa, una de las deportistas destacadas de San Pedro, no deja de sorprender a nivel nacional, de haber sido campeona nacional como atleta en 800 metros llanos ahora con enorme responsabilidad, compromiso y con la pasión futbolera en la sangre, viste la casaca 33 del equipo de Primera División de Banfield, tras haber estado en inferiores y participado en la Liga AFA sub 19.

Pasar a Primera División, es resultado de sus avances, predisposición y fuerza de voluntad para mejorar de acuerdo a las sugerencias de los entrenadores. Después de la primera fecha de AFA sub 19 donde su equipo se enfrentó a Boca, el anhelo de alcanzar un nuevo escalón en el fútbol, estaba camino a tornarse realidad.

"En ese partido entre al comienzo del segundo tiempo jugando de lateral izquierda y a los 20 minutos me cambian de delantera izquierda. La verdad fui una de las jugadoras destacadas del partido donde me estaba observando Indiana Fernández, la DT de Primera División de Banfield" contó a El Territorio Eliana Rosa, al hacer referencia sobre cómo llegó a Primera División.

Y detalló que "luego del partido, el día siguiente recibó el mensaje de mi entrenadora Romina Chaile que tenía que ir esa semana a entrenar con Primera, luego de esa semana entrenando me citaron para el partido contra River, no pude sumar minutos, pero ya estaba muriendo de felicidad con tan solo estar en el banco y tener esa oportunidad única de que me tengan en cuenta".

En esa ocasión, recordó cuánto deseaba, aunque sea poder asistir al partido de Banfield contra River. "Estando ahí en el banco se me vino a la cabeza la vez que dije, cuando Primera División juegue contra River yo voy a pedir para ser alcanza pelotas así miro de cerca el partido y mirá me toco verlos desde el banco de suplentes", confesó la 33 de Banfield.

Luego de la segunda semana de entrenamiento, el sábado último su nombre nuevamente apareció en la lista. En este caso Banfield se enfrentó el domingo último ante Porvenir y Eliana vivió casi todo el partido desde el banco con la expectativa de que pudiera debutar, cuando ya parecía ser un partido más, la historia cambio a los 44 minutos del segundo tiempo.

"Pasaban los minutos y las ganas de entrar a jugar seguían, hasta que ya al borde de terminar el partido hago mi debut, toqué tres pelotas y en la cuarta pelota con un córner que tira Zoé Centurión marqué de cabeza, el cuarto gol para Banfield. Fueron los cinco minutos más felices de mi vida", aseguró con enorme alegría Rosa.

Y sin poder contener la emoción señaló "Es una locura ver por primera vez tu apellido en el dorsal de una camiseta, se te llenan los ojos de lágrimas, lo vivís a flor de piel".



Si bien haber llegado a Primera es fruto de su esmero, resulta valioso mencionar el trabajo de la escuela de Fútbol Cristo Junior, que fue una de las partes principales para que la jugadora, al igual que Débora Do Reis, hoy formen parte del plantel femenino de mencionado club. Por ello, aprovecho la oportunidad para destacar el trabajo de entrenadores y a cada persona de San Pedro que colabora para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños.

"Todo esto es gracias al esfuerzo de mis entrenadores que tiene la dedicación de enseñarme todos los días, de mis viejos que están haciendo lo posible para que siga cumpliendo mis sueños, del equipo de trabajo de la escuela de Fútbol Cristo Junior que me consiguió esta prueba. Literalmente agradecida con toda la gente colaboradora de mi San Pedro que apoyan al deporte, que apoya a la juventud a poder cumplir los sueños" concluyó.