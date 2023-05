Lanzaron el Sí Mujer, un programa de salud integral

martes 02 de mayo de 2023 | 12:15hs.

En la mañana de este martes, se lanzó en la provincia de Misiones el Sí Mujer, un programa de salud integral que busca llevar a cada barrio de las distintas localidades un equipo interdisciplinario para la realización de los estudios.

El ministro de Salud de Misiones, Óscar Alarcón, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y contó, “el programa es algo que lo venimos trabajando con la secretaría de articulación interministerial hace más de un año en donde salimos a relevar en territorio, en cada barrio y en cada pueblo alejados de los centros sanitarios y sobre todo escuchando a las familias de cuáles eran las inquietudes más importantes”.

“En la conclusión de los datos llegamos a tener como mayor inquietud que las mujeres reclamaban tener acceso igualitario, cercano del control del embarazo, de la planificación familiar, de la información sobre los diferentes programas y dispositivos como así también la colocación de dispositivos intrauterinos etcétera. Entonces comenzamos a trabajar en la adquisición de dispositivos intrauterinos de alta calidad hormonal también de alto costo, pero muy amigables con cada una de las mujeres y también pusimos a trabajar a todo el equipo para sumar otro tipo de inquietudes como la salud integral que van desde la gestión de la menstruación, puericultura, control integral, mamografía, anticoncepción con diferentes métodos hasta la atención del odontólogo”, apuntó.

Además agregó que la forma más fácil de dar igualdad y accesibilidad es llevar los consultorios móviles a los barrios y “también llevar a las diferentes localidades donde dentro del consultorio móvil está la camilla, las herramientas para que puedan ser atendidas por el ginecólogo, siempre con respecto a la atención de la mujer, específicamente. Esto va a ser muy parecido al operativo Si Misiones solamente que se va a dedicar a la salud de la mujer, por eso se le hemos puesto el nombre de Sí Mujer”.

En esa línea Alarcón informó que durante cada operativo se agregará algo innovador que es la colocación de parches para el tamizaje o el streaming del cáncer de mamas, “esos parches son de disponibilidad en otros países del mundo y que te dan la posibilidad de tener un cambio en el color, en la estructura, que luego son controlados con un dispositivo que te da el factor de riesgo, si es positivo hay que iniciarle todos los estudios y si es negativo entonces se sigue haciendo su control anual como siempre, si no aparece otra sintomatología”.

“Este dispositivo lo que va a hacer es tratar de llegar antes de que ya estén todos los síntomas, que uno sabe que cuando están los síntomas seguramente que ya ha pasado bastante tiempo desde el inicio de la enfermedad. Eso está disponible, ya hemos adquirido en este momento 500 parches, que vamos a estar colocando a las mujeres en el Caps 508”, dijo.

Sobre la implementación del programa, el ministro detalló que se comenzará con un barrio cercano “y después ya vamos a ir recorriendo el resto de los barrios, el resto de la provincia. Hay un teléfono y un mail en donde se pueden comunicar y rápidamente un equipo llamará para pedir algunos datos y ya se le va a citar para la colocación del dispositivo previo control y previa evaluación de la salud de la mujer. Queremos que todo sea igualitario, de fácil acceso y muy equitativo para todas las mujeres misioneras. El rango de colocación es el que tiene la vida fértil de cada mujer, así que no tiene ningún requisito que no sea ese, de que estén en buenas condiciones de salud porque se lo va a hacer una evaluación integral, que esté accesible y que no haya nada que limite la colocación. No van a haber requisitos burocráticos que hagan que no se pueda acceder a esta colocación”, refirió.

Foto: Marcelo Rodríguez.

Hospital de Neurociencias

El ministro recordó que el año pasado en septiembre en la presentación del presupuesto se adelantó el proyecto del hospital de Neurociencia, la apertura de las residencias médicas neurociencias, la apertura del servicio de Neurociencia en el Parque de la Salud, así como también los totems cardiovasculares que son dispositivos para la reanimación del paciente.

“El hospital de Neurociencia era uno de nuestros proyectos soñados ya que el único que lo tiene en un contexto como el Parque de la Salud está en Europa, en Cambridge así que empezamos a construir el sueño, elaboramos con el equipo un proyecto de ley junto con el presidente de la Cámara sobre este hospital que va a estudiar el cerebro, todo lo que corresponde a la anatomía, la neuroquímica. Va a ser un nosocomio multidisciplinario en donde van a convivir neurólogos, neurocirujanos, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, todos los que estudian el cerebro y no va a ser solamente para tratar al Alzheimer sino tantas enfermedades neurológicas y todas las investigaciones también”, añadió.

Finalmente mencionó que se sabe que lo neurológico, lo cerebral produce una de las mayores causas de discapacidad en el mundo junto con los cardiovasculares “entonces yo creo que Misiones merece tener un hospital de Neurociencia, que tenga a profesionales que estudien para saber cada vez más, para trabajar cada vez más en el diagnóstico temprano, en la prevención, en la investigación, en el tratamiento, en la disminución de las secuelas, en darle mejor calidad de vida y por supuesto también crear evidencia para el mundo y tener profesionales idóneos para distribuirlos después en toda la provincia”, finalizó.