Retiraron camión de Prefectura del Uruguay

martes 02 de mayo de 2023 | 6:03hs.

Buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina, procedentes de Buenos Aires y Posadas, lograron retirar el camión de la Prefectura Naval Argentina que contenía soja incautada y que había caído a las aguas del río Uruguay la noche del miércoles.



El procedimiento culminó en la noche del sábado y desde la jornada del lunes el servicio de balsas volvió a la normalidad en la localidad fronteriza.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a diversas fuentes consultadas, todo ocurrió en la noche del miércoles, luego de la incautación de una embarcación cargada de soja que estaba pronta a ser llevada a Brasil y que fue interceptada por la fuerza federal. Por el hecho hubo detenidos en flagrancia.



Mediante los lineamientos del Juzgado Federal de Oberá, la carga fue llevada hasta el puerto, donde se estaba realizando el trasbordo de la carga del agua a un camión de la fuerza.



Trascendió que el mismo había llegado días antes de Santo Tomé, es decir un vehículo nuevo en la dependencia.



Sin embargo, cerca de la medianoche ocurrió lo inesperado. No están claras las circunstancias y los motivos, pero lo cierto es que en determinado momento el vehículo empezó un imparable andar por el barranco y terminó en el río. Incluso algunos uniformados terminaron en el agua, pero llegaron a flotar y fueron rescatados.



“De milagro no quedaron atrapados, iba a ser un desastre”, dijeron voces consultadas. Lo cierto es que el procedimiento judicial en curso se vio interrumpido por inesperadas circunstancias debido a que la carga terminó en su totalidad en las profundidades del río Uruguay.



El hecho estuvo siendo manejado con sumo hermetismo por autoridades locales de la fuerza, quienes expresaron que “había que comunicarse con Buenos Aires” ante las consultas de la prensa local. Las imágenes que acompañan esta nota circulan en los grupos de “chiveros” de la zona.



No obstante, se pudo saber que habría una veintena de sumarios administrativos para los prefecturianos involucrados.