La causa por el crimen de Luis Neis se quedó sin detenidos a un año del caso

martes 02 de mayo de 2023 | 6:05hs.

En un año de pesquisa por el asesinato del agricultor Luis Omar Neis (68), se siguieron varias líneas investigativas desde el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. Se sumaron aportes testimoniales de vecinos y allegados a la víctima que pusieron en su momento los ojos de los pesquisas en dos presuntos jóvenes delincuentes que, en distintos roles, fueron apuntados de cometer el homicidio con el fin de vender la camioneta del agricultor en Brasil. Incluso, en un primer momento, se apuntó la responsabilidad del crimen a uno de los hijos del fallecido.



Sin embargo, la falta de pruebas fuertes que vinculen a los sospechosos directamente con el hecho no hicieron otra cosa que propiciar sus respectivas liberaciones.



Lo anteriormente mencionado es una síntesis de las investigaciones que se hicieron hasta el momento por el asesinato del agricultor del Paraje Península de Comandante Andresito que el 1 de mayo del año pasado fue encontrado sin vida dentro de su chacra por uno de sus vecinos.



A este último, le extrañó que la tranquera de la propiedad de la víctima llevara varios días abierta. Por ello decidió ir a investigar, ingresó y encontró a Neis sin las manos -posiblemente por la acción de los animales-, debajo de un árbol de pomelo, a unos 50 metros de la vivienda.



Los profesionales detectaron una lesión de arma de fuego que ingresó por el tórax, munición que quedó alojada en una costilla. El proyectil pudo ser extraído y quedó incautado en el marco de la investigación. Luego se determinó que había salido de una de las armas incautadas en la vivienda.



Los investigadores secuestraron un celular, una libreta con anotaciones, una tarjeta, un chip de celular de una empresa brasileña, dos chips argentinos y una licencia de conducir vieja.



Uno de los detalles que no pasaron desapercibidos para los investigadores fue que en la chacra no estaba la camioneta Toyota Hilux de la víctima y que la prótesis bucal del agricultor, partida en cuatro, fue hallada en el garaje.



Falta de mérito

Pocos días después de conocerse el hecho, en base a las primeras averiguaciones hechas en Paraje Península, los investigadores encontraron elementos que hacían sospechar de la posible participación en el crimen de uno de los hijos de Neis: Marcos Alejandro (29).

El primer apuntado en el caso fue Marcos (29), hijo del agricultor asesinado. Foto: Policía de Misiones

Al parecer, una mala relación que tuvo en el último tiempo con su padre habrían hecho desconfiar a los pesquisas, aunque más adelante en el expediente, el juez Martín Brites no halló elementos suficientes para vincularlo con el crimen.



Al momento de resolver su situación procesal le dictó la falta de mérito, cuando en un momento se creyó que obtendría la prisión preventiva.Como informó oportunamente este medio, en su declaración indagatoria el sospechoso dio su versión de los hechos y se desligó del crimen.



Nueva pista

El expediente tuvo novedades importantes a principios de enero pasado cuando una serie de testimoniales abrieron una nueva línea investigativa en el caso.



La supuesta implicación de dos jóvenes en el hecho derivó en cinco allanamientos desplegados por orden de la Justicia en distintos domicilios de Andresito y en donde dos sospechosos terminaron detenidos.



Ante la Policía, testigos reconstruyeron que durante cuatro días, los supuestos autores, identificados como Gabriel Alejandro G. (19) y Jorge “Jorgito” D. S. (19), habrían realizado varias tareas de seguimiento y vigilancia a Neis en su chacra en el Paraje Península de Andresito.

Luis Omar (68) vivía solo en su chacra ubicada en el Paraje Península.

Esto les permitió saber qué caminos usaba la víctima cada vez que salía de su propiedad, lo que solía hacer en muy pocas oportunidades al mes, ya que según describieron familiares del agricultor, Neis era considerada como una persona ermitaña y que tenía poco contacto con sus allegados.



En base a las averiguaciones, se trazó la hipótesis de que que la última vez que Neis abandonó su propiedad con camioneta fue visto por los dos jóvenes cuando cargaba combustible en una estación de servicio de la localidad, lo que fue aprovechado por los supuestos agresores para adelantarse en el camino y llegar antes a la chacra.



En esta línea, tras esperar al dueño de casa, ambos escondidos en el garaje, al estacionar la camioneta la víctima recibió un disparo, aparentemente antes de bajar del vehículo.



Instantes después, siempre de acuerdo a la línea investigativa que se manejó, los atacantes retiraron el cuerpo de la víctima y lo llevaron hasta otro sector de la chacra en donde días más tarde sería hallado sin vida por uno de sus vecinos.



Lo que se creía es que una vez consumado el homicidio, uno de los jóvenes condujo la Toyota Hilux del agricultor por un camino terrado hasta llegar al Paraje Cabure-í, y desde ahí tomó la ruta nacional 101 para llegar hasta la localidad de San Antonio.



En este último punto, el delincuente se habría ocupado de desmantelar la camioneta y varias de las partes fueron llevadas para ser vendidas en Brasil. Es aquí donde aparece el tercer implicado en el caso. Para los investigadores, el dúo había contado con la colaboración de un adolescente de 17 años que aparentemente se quedó con varias partes de la camioneta desguazada.



Por todo esto, fue detenido durante los distintos allanamientos tanto Gabriel G. (19) como el menor de edad. Aunque luego los testigos que dieron a conocer la supuesta implicancia de los jóvenes en el plan para quedarse con la camioneta no ratificaron sus dichos en sede judicial.



De esta manera, nuevamente no hubo elementos de peso para vincular a estos en el homicidio, por lo que al igual que el hijo de Neis, también fueron liberados.