Genera conciencia a través de sus textos

Lucas María Zouza (23) es un joven de San Pedro que estudia medicina en Santo Tomé, Corrientes. En sus tiempos libres, entre otras actividades comenzó a escribir, y lo que se originó como un hobby terminó plasmado en un libro titulado Los escritos de mi amigo muerto, que consta de relatos cortos, de situaciones o momentos espontáneos que pueden suceder en el diario vivir o no, y tienen como objetivo generar conciencia sobre las etiquetas sociales y los estereotipos que llevan a que parte del ser de cada uno se muera lentamente.



La motivación para ponerse a escribir un libro se divide en dos partes, por un lado el hecho de que lo hace desde siempre, no tiene conciencia de cuando comenzó a escribir. Sí recuerda que en 2018 comenzó a hacerlo más seguido, pero no por algún motivo en particular. En ese lapso escribió un cuento con la idea de que se convirtiera en una novela solo que al final ya no se sentía compatible con esa idea. Luego, escribiendo una carta se le prendió esta idea de escribir algo corto que comience y termine en el momento y no caiga en el hecho de dejarlo estacionado y que se volviera aburrido, ‘‘porque eso me pasa, me aburro muy fácil” expresó Lucas María.



Así surgió la idea de escribir un libro de cartas que quedó a medio camino entre otras ocupaciones como la danza y la facultad de medicina. En ese interín realizó un curso de literatura donde descubrió los micros relatos “Me sentí mucho más cómodo con escribir pequeñas historias y que sean extraordinariamente llena de detalles. Así comencé a escribir cosas al azar, mi imaginación funciona de una forma muy peculiar, así que cuando viene la idea me tengo que sentar a escribir para no perder el hilo por donde quería ir”, contó el joven.



De esa manera fue acumulando una cantidad de escritos que se intensificaron cuando se inscribió en el cuarto Mundial de Escritura. Escribir se tornó un pasatiempo cada vez más presente, siempre con la característica de que una vez terminados, los cuentos encontraban lectores. Fue cuando una profesora de danzas leyó tres de los escritos y lo incentivó a escribir un libro. Ahí llegó esta segunda parte, la de la motivación para materializar los escritos.



En cuanto a la idea del nombre del libro y su contenido, en un primer momento pensó en ‘Los escritos de mi abuelo muerto’, por el apreció que le tiene a su abuelo, sin embargo como los textos tocan temas generacionales de la segunda década del 2000, no se cuadraba con la idea de que su abuelo escribiera algo dispar a la realidad de los años 1960, 1970. “Entonces dije: ‘serán mis escritos’”, reflexionó. ‘‘Tengo una costumbre de decirle a mi amiga Liz: ‘Amiga si algo me pasa tal cosa, si me pasa algo mis escritos son tuyos y los tenés que publicar’. Uní esas ideas y surgió Los escritos de mi amigo muerto”, explicó Lucas.

Lucas María decidió plasmar sus vivencias en escritos cortos. Foto: Carina Martínez

Por otra parte, la orientación a este tipo de escritos lo escogió situándose como lector e influenciado por libros de Juan Solá y Guido Messina, que cuentan con historias y fragmentos que no se relacionan uno con el otro.



“Si bien en mi libro hay unos seis o siete textos que están conectados, no siento que me guste escribir una historia larga, me gusta decir pequeñas cosas y soy muy observador. La ideas nacen de momentos fugaces, por ejemplo, cuando en nuestro cotidiano vemos a una persona que nos atrae, no sabemos quién es, nos mueve todo, pero el mundo sigue. Esas pequeñas cosas contienen mis escritos”, detalló.



El nombre de la obra está, a su vez, relacionado con las decisiones o elecciones que toma una persona en su vida y que cosas mueren cuando se elige, sobre todo en una sociedad donde de manera permanente se busca poner etiquetas. “La etiqueta limita, que problemático es definirnos como algo estático, que somos esto y lo seré desde hoy para siempre. La violenta presión del de afuera que todo el tiempo busca que te definas. Me hace ruido pensar en cuanto de nosotros muere cuando decidimos ser algo”, consideró.



A partir de esa reflexión nace el mensaje que el joven tiene como objetivo transmitir con su libro que hace referencia a que las personas mutan todo el tiempo, y por lo general los cambios no son bien vistos, que no nos limiten los estereotipos “Que no nos haga ruido si vemos que alguien en su vivir sea diferente a eso que nosotros creíamos. Relajémonos y desprendámonos de las etiquetas, y dejemos vivir esa parte nuestra. No es un crimen cambiar”, concluyó.



El libro de 236 páginas fue editado en formato físico y los interesados en adquirirlos pueden contactarse con Lucas. Una de las vías de contacto es su cuenta de Instagram @zouza_lukas.