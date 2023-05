Recorren escuelas misioneras para prevenir casos de ciberbullying

martes 02 de mayo de 2023 | 6:05hs.

En el marco del Día de la Lucha contra el Bullying que se conmemora mundialmente cada 2 de mayo, especialistas de distintos organismos acercaron su mirada y su línea de trabajo ante esta problemática.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS ) se entiende por bullying a la intimidación física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, reiterada en el tiempo, que puede provocar daño, temor o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas.



En la actualidad una de las formas más comunes de acoso ocurre en la red y se trata de ciberbullying. Al respecto, Alejandra Pacheco, directora general de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), en diálogo con El Territorio, relató cómo están trabajando desde el Ministerio de Educación de Misiones para concientizar acerca de esta forma de bullying online.



“Tenemos un taller sobre el uso seguro, responsable y saludable de internet y de las redes sociales, que se llama Huellas en la Red, donde hablamos específicamente de todo lo referido a ciudadanía digital, identidad digital y los delitos que se pueden generar por el mal uso de las redes”, explicó.



Según detalló, no se trata de prohibir el uso de las nuevas tecnologías que conviven en el día a día, sino propiciar herramientas para los usuarios que en su mayoría son chicos.



Con el taller visitan distintos establecimientos educativos y abordan la temática con docentes, padres y estudiantes. Los disertantes son profesionales de distintas áreas y específicamente con especialistas en salud mental. La propuesta está vigente desde el 2017 y solamente el año pasado alcanzó a 7.200 alumnos, 389 padres y más de 500 docentes. “En los últimos años, sobre todo las familias comenzaron a tomar más conciencia. La escuela siempre nos demanda, nos reciben con los brazos abiertos y ahí surge la cantidad de conflictos o situaciones problemáticas en este sentido que hay en la escuela”, indicó Pacheco.



En cuanto a la interacción de los chicos durante los talleres, añadió que cuando no están los docentes cerca, se animan a preguntar y contar sus experiencias. Si presentan algún tipo de acoso, los talleristas indican el número al cual realizar la denuncia.



El contenido que abordan se relaciona específicamente con el cuidado al ser usuarios en distintas aplicaciones. Recomiendan que ante un comentario agresivo o intimidante, se hable al respecto con un adulto.



Lo importante es no seguir la línea y no responder a ninguna agresión sino poder hablar y comentar con alguien de confianza.



“Muchas veces si no se habla esos comentarios virtuales pasan a agresión y maltrato físico en la escuela. Además, los chicos sufren la realidad de verse expuestos en situaciones que ocurren en internet”, sostuvo la directora de TIC.



En lo que refiere a la demanda sobre estos talleres, Pacheco destacó que ya visitaron varias localidades como Eldorado, Posadas y San Vicente. En esta última, la charla fue en conjunto con el área de cibercrimen de la Policía.



“Lo que nosotros proponemos a la escuela cuando trabajamos es que después dentro de las áreas curriculares se sigan abordando estas temáticas. Les sugerimos que son problemáticas tan actuales y que en distintas áreas se pueden retomar y profundizar porque el taller dura sólo tres horas”.



Asimismo, sobre el lugar que ocupa la sociedad ante esas circunstancias, expresó que falta educación sobre esas formas de bullying.



“Hacemos hincapié en que los chicos no se queden callados o que lo cuenten a su par y desde ahí puedan tener patria perspectiva. Por ahí entre tres compañeros se animan a contar a un adulto”, concluyó la directora. También le propiciamos un número para realizar denuncias que es el 0800-222-1197”.



Por otra parte, desde Salud Pública, la psicóloga Priscila Bezus, quien forma parte del Programa Provincial de Salud Integral del Adolescente (Ppsia), comentó que el año pasado recorrieron más de 30 escuelas con charlas acerca de la violencia dentro del ámbito educativo. “En los casos de violencia, falta lo que es la responsabilidad del adulto para tomar decisiones acordes a la situación, como base de que todos hacemos lo que podemos. Hay una falta de hacer redes, de responsabilizar a cada uno de los actores participantes. No solamente el director o directora de escuela, no solamente el docente, sino también a los padres de las adolescencias o de las infancias”, puntualizó.



En la misma línea mencionó que los adultos en su mayoría comprenden las situaciones desde su perspectiva o grupo etario y por eso hace falta padres involucrados. Según profundizó, que las escuelas no pueden sostenerse solas ante casos de bullying y ahí es donde deben aparecer los distintos organismos y gabinetes psicopedagógicos, con asesorías y reuniones con padres.



“Un caso complejo no se puede resolver con decisiones rápidas, simples y fáciles. Una situación compleja requiere de respuestas complejas. Hay que hablar de las emociones, hablar de las molestias y que el adolescente o niño encuentre un adulto responsable y empático a quien expresar lo que le está pasando sin ser juzgado”.



Además, hizo hincapié en la responsabilidad de los padres ya que en muchos casos castigan a sus hijos y según señaló, no se puede educar con violencia. “Comprender también que estamos en una sociedad donde las infancias tienen un contexto social, las adolescencias tienen otro, y nosotros los adultos tenemos vividas muchas etapas. Se debe empoderar, potenciar y darle valor al recurso interno de los espacios para que cada uno haga algo y colabore desde su profesión”, finalizó Bezus.

En cifras

7.200 Durante el último año, 7.200 chicos asistieron al taller de ciberbullying en distintas escuelas. También participaron más de 500 docentes.

Problemáticas que se repiten, según el GPI

Según un relevamiento realizado por el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI) durante el 2022, la mayoría de los chicos sufren casos de bullying y autolesiones.



Durante el primer semestre del año pasado, el GPI tuvo 2.279 intervenciones en diferentes establecimientos escolares, de las cuales 1.341 fueron actividades de asesoramiento preventivo, 756 fueron capacitaciones preventivas y 182 casos de asistencia e investigación por diferentes causas.



Situaciones de denuncias por bullying y problemas de convivencia, primaban en los resultados del relevamiento en escuelas misioneras. Por otra parte, registraron problemas de convivencia entre pares de estudiantes, con docentes y directivos o docentes entre sí. El GPI cuenta con siete sedes: la de Posadas, que es la central, una subsede en Garupá, otra en Oberá, San Vicente, Irigoyen, Leandro N. Alem, Iguazú y Eldorado que están activas actualmente.

En Argentina casi el 70% de los alumnos denuncia acoso escolar