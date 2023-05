Un poco de calor popular en la recta final hacia las elecciones

martes 02 de mayo de 2023 | 2:30hs.

La liturgia de cada apertura de sesiones ordinarias se repitió con mayor orden y posicionamientos bien establecidos, en la explanada de la Legislatura misionera. Agrupaciones del Frente Renovador madrugaron para obtener lugares de privilegio, debajo de una monumental carpa montada para resguardo de sol y probabilidades de precipitaciones que no llegaron por la mañana.



Adentro, en el recinto, todo fue glamour, protocolo, solemnidad y sillas con nombres fijados, donde los actuales alcaldes siguieron el resumen de gestión casi a la misma distancia que los diputados. Adentro y afuera se vivió con mucha expectativa un discurso que enfatizó logros y trazó líneas de los últimos meses de mandato de Oscar Herrera Ahuad.



La ceremonia de ingreso del jefe del Ejecutivo al Parlamento, se cumplió con estricta puntualidad a las 9 horas, con Carlos Rovira recibiendo a Oscar Herrera Ahuad en el sector contiguo al museo regional Aníbal Cambas. A esa altura, la multitud que se concentró observaba la pantalla gigante que replicó la transmisión íntegra del evento.



El bullicio, los bombos y todo el cotillón privó a los militantes de seguir al detalle cada frase de Oscar Herrera Ahuad mientras atravesaba la lectura de las 28 páginas del discurso. Cuando la pantalla exhibía imágenes aéreas de la concentración, el júbilo invadía desde afuera hacia adentro y una vez culminada la sesión especial, se activó la batalla de selfies.



Después de saludar a cada intendente en el recinto, Carlos Rovira encabezó la caminata hacia la explanada, buscando un poco de calor popular. El gobernador Oscar Herrera Ahuad, el vice Carlos Arce, el intendente Leonardo Stelatto y la fórmula de la renovación para las elecciones del domingo, Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli, iniciaron la travesía de saludos



El presidente de la Cámara completó rápido el recorrido, no sin antes atender requisitoria de fotografías, apretón de mano, mostrar banderas y repetir a cada paso el saludo por el día del Trabajador. Los demás dirigentes emularon el tránsito desde la calle Roque González hacia Alberdi y los más solicitados fueron Hugo Passalacqua y el gobernador Herrera Ahuad.



El actual vicepresidente de la Legislatura y candidato a regresar a la Casa de Gobierno, saludó a cada agrupación escuchando al paso, pedidos de reuniones a pocos días del cierre de campaña.



Herrera Ahuad, por su parte, se tomó más tiempo para posar con cada cartel de los diferentes sublemas ubicados en las primeras líneas. Como hicieron los principales referentes ejecutó selfies con gorras, sombreros, banderas y cuanto accesorio encontraba en el camino. De un lado del vallado, los militantes trataban de llegar para la ansiada foto. Del otro lado, intendentes, dirigentes de segundas y terceras líneas repetían la misma acción.



Cuando Herrera Ahuad logró subirse a la camioneta después de la última selfie, comenzó la desconcentración de los militantes. El grueso que no ingresó a cubrirse debajo de la carpa, se movilizó por Roque González y calles aledañas. Los demás esperaron su turno para abandonar el predio, separados por vallas que equipararon los espacios para cada agrupación.



Los seguidores del actual ministro de Desarrollo Social y candidato a intendente de Posadas, Fernando Meza, invadieron con el llamativo color naranja y consiguieron la gran mayoría de las fotos buscadas. Su ubicación no fue tan central, pero se encargaron de hacerse notar.

El intendente Stelatto junto a candidatos del sublema. Foto: Joaquín Galiano

Mucho más al centro, candidatos a concejales del sublema del intendente Stelatto clamaron por la reelección del jefe comunal, cuando se detuvo a saludarlos. Varios de los integrantes de ese grupo son actuales funcionarios del gabinete del alcalde que va por la reelección.



La Agrupación Salud, un grupo identificado con el IPS y otros de Villa Cabello, también ganaron parte de la escena central. Sorprendió la cantidad de personas que movilizó el ex miembro de la juventud radical, Germán Ferber, devenido en candidato a intendente por un sublema renovador.



Desde el interior de la provincia arribaron más agrupaciones, destacándose por ubicación y cantidad, vecinos de Eldorado que lograron la atención de los popes de la renovación.



La apertura de sesiones ordinarias y la celebración por el Día del Trabajador volvieron a mezclarse en la Legislatura, donde todo transcurrió en clave electoral, última curva antes de la carrera que finaliza el domingo.

La otra platea del discurso

Mientras cada diputado se acomodaba en su banca, los invitados respetaban los lugares asignados y la militancia aguardaba frente al edificio Legislativo, en el museo Cambas se armó otro espacio para escuchar atentamente al gobernador Oscar Herrera Ahuad.



Un grupo de empresarios, invitados especialmente por la Cámara de Representantes, asistieron a uno de los salones desde donde siguieron todo lo que ocurría en el edificio contiguo, mediante una pantalla gigante.



Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones; María Bower, del colegio de Corredores Inmobiliarios; representantes de la empresa Macoma y otras firmas radicadas en el Parque Industrial, ocuparon los primeros lugares. También aprovecharon algunas sillas algunos funcionarios sin lugar en el recinto.