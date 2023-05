Brasil ofrecería un crédito para el comercio bilateral

martes 02 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Previo al viaje del presidente Alberto Fernández hoy a Brasilia para reunirse con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, los ministros de Hacienda de ambos países, Sergio Massa, y Fernando Haddad trabajan en un plan para avanzar las opciones para avanzar con un esquema contundente de respaldo a la economía argentina.



En ese sentido, trascendió que Lula podría ofrecerle a Alberto Fernández un crédito para el comercio bilateral. Se trataría de un financiamiento especial para empresas brasileñas que vendan productos o servicios a Argentina.



La información la confirmó el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda de Brasil, Gabriel Galípolo, durante una entrevista con el medio GloboNews.



“Llevamos algún tiempo discutiendo lo que llamamos crédito a la exportación. De hecho, es financiamiento para empresas brasileñas que venden a la Argentina, y son estas empresas las que importan servicios y bienes de Brasil”, afirmó el funcionario.



El secretario explicó que en Brasil hay 210 empresas que comercian con Argentina, principalmente en valores industriales,” con más valor agregado”, dijo, destacando la importancia de la medida.



La visita oficial

El presidente se reunirá hoy con su par brasileño con el objetivo de abordar la evolución del comercio bilateral luego de los acuerdos suscriptos por ambos a principios de este año, fomentar las inversiones de empresas extranjeras en Argentina y avanzar en mecanismos similares al swap con China que permitan fortalecer reservas del Banco Central.



El encuentro, que se celebrará en Brasilia, será la continuidad del iniciado el jueves pasado a través de una teleconferencia entre ambos mandatarios y que, además, marca la sintonía política de la Casa Rosada y del Palacio do Planalto desde que el líder del PT asumió la presidencia en enero de este año.



El embajador Daniel Scioli subrayó ayer la “afinidad” política entre Fernández y Lula y además destacó que hay una condición afectiva en esa relación, ya que en Brasilia no se olvida que el Presidente argentino fue una de las principales voces de Latinoamérica en proclamar la inocencia del dirigente pernambucano mientras se encontraba preso. “Vamos a estar mañana con el presidente Lula, que a partir de su afinidad desde el punto de vista humano pero también político, ha demostrado toda su voluntad de ayudar en este momento a la Argentina”, dijo hoy Scioli en declaraciones radiales.



Entre otros puntos, la reunión servirá para avanzar en la concreción de inversiones brasileñas en suelo argentino: “Hay un capítulo en el que mañana vamos a poner foco, y es que Brasil busque mecanismo para financiar a los exportadores brasileños”, agregó el diplomático.



Se proyectaba ayer que Fernández viajaría acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y parte del equipo de Hacienda, entre ellos, el jefe de asesores de esa cartera, Leonardo Madcur.



La presencia de Massa en la comitiva que se reunirá con Lula y en un posible encuentro con su par Fernando Haddad apunta a la idea de recrear el mecanismo de pago de importaciones con yuanes para el comercio con Brasil. Según pudo saber Télam, es uno de los ejes propuestos será “fortalecer reservas a partir del financiamiento de importaciones vía Brasil”. “Ídem a lo de China y los yuanes”, estimaron cerca de funcionarios argentinos que trabajan en la materia.



Se mencionó desde Brasil que también que el BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social) jugaría un rol decisivo en ese esquema. “El BNDES tiene mucha experiencia en eso, el financiamiento de exportaciones. El papel del BNDES es fundamental en ese proceso, pero obviamente hay toda una gobernanza interna del BNDES desde el punto de vista de las garantías, requisitos que deben ser cumplidos y el BNDES viene apoyando y participando de esas discusiones”, acotó Galípolo.

Massa, muy involucrado en la medida

En las últimas horas, según detalló Infobae, el Ministerio de Economía y el Palacio del Planalto en Brasil intensificaron las negociaciones, en la previa del viaje de Sergio Massa y un grupo de funcionarios a ese país, para encontrar un acuerdo sobre un mecanismo de financiación de importaciones que alivie el uso de dólares del Banco Central. Se explicó que se viene trabajando en los últimos meses sobre un esquema que represente un “aplazo” en la utilización de moneda norteamericana para comprar insumos desde Brasil, a través de un mecanismo de financiamiento desde el sistema bancario brasileño hacia empresas exportadoras que trabajen con clientes argentinos. Se destacó que los créditos serán pagados por las firmas brasileñas que vendan a Argentina.

Con más cepo al dólar financiero, dicen que el blue podría subir más

La Comisión Nacional de Valores (CNV) endureció las normas para evitar la fuga de divisas a través de la Bolsa limitando la capacidad de los operadores para comprar dólares MEP y Contado con Liquidación (CCL). Pese a que la medida será publicada hoy en el Boletín Oficial, muchos economistas ya comenzaron a dar su parecer sobre el anuncio a través de sus redes sociales.



Uno de los primeros en hacerlo fue Salvador Di Stéfano: “Más cepo, si viste caución no podrás comprar dólar MEP y CCL. Si ves fútbol no podes comprar dólar MEP y CCL. Así sucesivamente y convierten al dólar Blue en el supremo”.



La economista Natalia Motyl también opinó de la medida en Twitter con un breve repaso sobre el anuncio: “Personalmente, me parece innecesario. Mañana el blue va a subir porque prendieron las alarmas de “están dando manotazos de ahogado”. Hoy el mercado descuenta que va a haber una corrección y la aceleración de dolarización de carteras dependerá de si el mercado hoy crea que el gobierno puede seguir con esta política. Christian Buteler, por su parte, afirmó: “Mil medidas para evitar que puedas adquirir dólares, ni una para dejar de emitir pesos que es lo que necesitas para comprar dólares”.