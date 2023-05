CGT apoya acuerdo con FMI y alerta sobre Milei

martes 02 de mayo de 2023 | 6:02hs.

En el nuevo documento que difundirá en las próximas horas, la CGT dará un fuerte apoyo a la renegociación del acuerdo con el FMI y reclamará un acuerdo político, económico y social para fijar 10 políticas de Estado que saquen al país de la crisis y eviten que la pobreza y la desigualdad “conspiren contra la cohesión social”. A la vez, hará una advertencia sobre el crecimiento electoral de Javier Milei: “El descontento es el terreno fértil para la aparición de emergentes antisistema, que pretenden capitalizarlo poniendo en riesgo la vigencia de un sistema democrático pleno”.



Se trata de la primera oportunidad en la que la central obrera se referirá en forma explícita al ascenso del líder libertario y no parece casual luego de que Cristina Kirchner apuntó contra Milei en su discurso de la semana pasada en La Plata: es parte de una estrategia del Frente de Todos para beneficiar al diputado de La Libertad Avanza en las elecciones y quitarle votos a Juntos por el Cambio.



El texto será leído durante el acto que la CGT realizará hoy, a las 15, en la cancha de Defensores de Belgrano para conmemorar el Día de los Trabajadores, al que prevén movilizar a unas 20.000 personas. Ya está confirmado que no irá el ministro de Economía, Sergio Massa, invitado por la conducción cegetista como parte de un gesto de respaldo de la mayoría del sindicalismo peronista a su inminente candidatura presidencial. Como anticipó Infobae, Massa viajará hoy a Brasil con Alberto Fernández y se hará presente en el acto de la CGT a través de una carta. Aunque no estará en el evento sindical, la central obrera le hará varios guiños en el documento: en sintonía con las gestiones del ministro, por ejemplo, se considera que es impostergable una renegociación de los plazos y condiciones del acuerdo firmado con el FMI. En el documento, elaborado por Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la Uocra, la CGT también le enviará señales al futuro gobierno acerca de la reforma laboral que se aplicará si Juntos por el Cambio gana las elecciones. Para la dirigencia sindical, el debate sobre el tema deberá hacerse “de manera moderna e inteligente” y admite por primera vez la discusión de la reducción de la jornada laboral como una forma de estimular el empleo.