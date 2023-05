Tras imponerse en las elecciones, Peña llamó a construir un gobierno de consenso

martes 02 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Santiago Peña se impuso en las elecciones presidenciales de Paraguay con más de 15 puntos de ventaja sobre su competidor inmediato, el opositor Efraín Alegre. Así, el Partido Colorado mantendrá el poder por los próximos cinco años luego de una campaña convulsionada por las fracturas internas. Una de las claves de la jornada fue la performance del candidato “outsider” Paraguayo Cubas, que cosechó cerca del 20% de los votos en un sopresivo abultado tercer puesto.



Con más del 99% de las mesas escrutadas, el conservador figura primero con 42,74% de los votos, frente a Alegre, que con una coalición de centro-izquierda obtiene 27,49%. En tercer lugar figura Cubas, un exlegislador derechista antisistema, con 22,92%.



“Hoy no estamos celebrando un triunfo personal, sino la victoria de un pueblo que escogió el camino de la paz social”, dijo Peña en su primer discurso como presidente electo.



Peña agradeció a Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, el exmandatario sancionado por EE.UU, de quien es su delfín. “Tu aporte, presidente, no se paga sino con la moneda del aprecio y de la valoración”, le dijo Peña a Cartes.

Cartés junto a Peña, tras confirmarse una nueva victoria de la ANR. Foto: AP

El mandatario electo prometió desterrar el fatalismo en el que están inmersos muchos paraguayos y dijo que desde ayer ya comenzaba a a diseñar “el Paraguay que todos desean”.



“La tarea que nos espera no es para una sola persona o partido, hay que convocar a la unidad y el consenso. Ha llegado la hora de dejar las divisiones”, dijo Peña.



El presidente Alberto Fernández saludó ayer a Peña, tras su triunfo en las elecciones del domingo. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado argentino señaló que se comunicó telefónicamente con Peña, y lo felicitó. Luego, Fernández envió “un saludo afectuoso a todo nuestro pueblo hermano” al que le deseó “un gran futuro”.



Ayudó un tercero

El Partido Colorado “en la adversidad sabe superar obstáculos para permanecer en el poder”, comentó a la AFP Roberto Codas, analista político y económico de la consultora Desarrollo Empresarial. “En este caso le ayudó ‘Payo’ Cubas que quedó como tercera fuerza. Le sacó votos a ambas agrupaciones, pero los más perjudicados fueron los opositores de la Concertación”, sostuvo. La justicia electoral estimó la participación de electores en 62% sobre un total de 4,8 millones de empadronados en una población de 7,5 millones de habitantes. El ganador de esta elección sucederá el 15 de agosto al presidente Mario Abdo Benítez.



El Partido Colorado ha gobernado a Paraguay durante la mayor parte de las últimas siete décadas, en dictadura y en democracia, con una sola interrupción durante el gobierno del izquierdista Fernando Lugo (2008-12), destituido en juicio político un año antes de terminar su mandato.



Rápido ascenso

Con 44 años y una destacada trayectoria profesional, Santiago Peña se transformó en la carta del oficialismo en los comicios generales de este domingo.



Padre con apenas 17 años y casado desde los 19 con Leticia Ocampo, madre de sus dos hijos de 26 y 17 años, Peña empezó a desarrollar su carrera profesional siendo muy joven. Graduado de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, entró siendo estudiante al Banco Central de Paraguay (BCP), donde se desempeñó como economista. Tras cursar estudios de Políticas Públicas en la Universidad de Columbia (EEUU) y dejar el emisor paraguayo, se sumó al departamento de África del Fondo Monetario Internacional (FMI), cargo que lo llevó a vivir en EEUU.



Volvió a Paraguay como director del BCP, puesto al que renunció después de que el entonces presidente Cartes le propusiera ser su ministro de Hacienda. “Con 35 años me convierto en ministro de Hacienda, jefe del equipo económico, presidente del consejo de las empresas públicas”, recordó Peña en una entrevista con EFE.



Su salto a la política se materializó en 2017, cuando inscribió su precandidatura presidencial para las internas de ese año del Partido Colorado con el respaldo del movimiento Honor Colorado, que encabeza Cartes.



Chilavert no llegó al 1%

El exarquero de Vélez Sarsfield, José Luis Chilavert, encabezó el domingo la lista presidencial por el Partido de la Juventud y obtuvo apenas un 0,8% de los votos. El partido de la Juventud que comandó Chilavert quedó quinto lugar, por debajo de Peña (42,7%), Efraín Alegre (27,49%), Payo Cubas (22,92%) y Euclides Acevedo (1,3%).



Una vez finalizado el escrutinio, con la derrota consumada y la victoria de Peña en la mesa, el excapitán de la selección se expresó en redes: “Santiago Peña felicidades por el éxito del Partido Colorado, deseo que tengas un excelente gobierno”.



Además, le pidió al presidente electo que responda a las necesidades de la sociedad: “No te olvides de la gente humilde que pasa hambre en nuestro país”.

En cifras

42,7% De los votos logró el candidato del Partido Colorado. En la amplia victoria se analizó que fue decisivo el crecimiento del candidato Payo Cubas.

Una tercera fuerza que incidirá

Con más del 38% de las mesas escrutadas, el Tribunal Electoral de Paraguay comenzó a difundir el domingo por la noche los primeros resultados: La fórmula de Paraguayo Cubas y Stilber Valdes sorprendió con más del 20% de los votos, quitándole así a Efraín Alegre (27,49%) margen para darle pelea a Santiago Peña, que ya superó el 45%.



Nacido en la capital estadounidense, declarado admirador del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y confeso antisistema, republicano y nacionalista, el candidato Paraguayo Cubas pretender llegar a la presidencia de Paraguay para impulsar una revolución dentro del Estado. Cubas, un abogado de 61 años que fue removido por sus colegas del Senado en 2019, arrasa en las redes sociales por su discurso sin tapujos, mayoritariamente en guaraní, y por episodios



en los que arrojó agua en la cara de sus otrora colegas congresistas, reprendió a un jefe de policía por su estado físico e incluso tildó de corruptos a reconocidos dirigentes.

Largas filas hasta última hora

En las presidenciales se usó por primera vez de forma masiva el voto electrónico en Paraguay. Foto: AP

Los centros de votación en Paraguay cerraron sus puertas el domingo a las 17 (hora Argentina)mientras centenares de personas esperaban para ejercer su derecho al sufragio, en una jornada de comicios generales marcada por largas filas, denuncias de los principales candidatos y acaloradas discusiones que acabaron en incidentes violentos.



Los 1.157 locales habilitados aunque, por disposición del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se autorizó la participación de quienes se encuentren aguardando para votar. A lo largo del día se observaron largas filas en los colegios habilitados para estas elecciones, las primeras generales en las que se usó el sistema de máquinas de voto electrónico.



Sobre el desarrollo de las elecciones, los observadores internacionales de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) coincidieron en destacar la masiva afluencia de votantes desde primeras horas de la mañana y la «relativa tranquilidad» con la que se desarrolló el proceso de votación.



También Sakã, una iniciativa integrada por el Centro de Documentación y Estudios (CDE), la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la asociación Decidamos que participa como observadora local, destacó la “concurrencia masiva de gente”, que vinculó con la decisión del gobierno de autorizar el transporte público gratuito en esta fecha.



En Argentina, unos 31.313 paraguayos pudieron votar. La mayor cantidad lo hizo en el consulado de Buenos Aires, que cuenta con 18.997 ciudadanos registrados para sufragar.