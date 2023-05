San Maratea

martes 02 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Por Ramón Claudio Chávez Ex juez federal

El influencer Maratea es un joven de 30 años que se llama Santiago, le dicen Santi y quizás en unos días le digan Santo pese a estar entremezclados con “los diablos”.



Es el personaje de la semana, expone con crudeza la realidad actual de las redes en el mundo que vivimos. El joven tiene 3.700.000 seguidores en Instagran y sus acciones han llamado muchísimo la atención pública.



Ha sido hippie en su adolescencia, terminó el secundario en un bachillerato acelerado para adultos. Sus padres se preocupaban porque se pasaba la mayor parte del día encerrado en su habitación jugando con el celular. Trabajó en la radio con Pergolini y terminó creando su propio negocio, donde sus seguidores, son el camino para que las empresas gasten en publicidad en sus redes.



Ha organizado con éxito campañas solidarias, como la lucha contra los incendios forestales en Corrientes, juntar dinero para una pizzería en crisis, remedios de alto costo para tratamientos complejos, o para que atletas viajen a Ecuador para competir ante la ausencia del Estado.



El Club Atlético Independiente se halla inmerso en una intensa crisis financiera e institucional. El presidente Fabián Doman se fue por la ventana a escasos meses de haber asumido, el club es como la caldera del diablo.



Maratea propuso un plan de salvataje tocándole el corazón a los hinchas e ir en busca de 20 palos verdes que el club adeuda. La empresa es difícil, pero ha conseguido el respaldo de los hinchas, ex jugadores y parte de una sociedad entristecida ante tantos fracasos en los mismos acontecimientos sociales.



El influencer sostuvo que el dinero lo iba a manejar él, creó un fideicomiso y enfrentó a la prensa con el Pepé Santoro, histórico arquero de los “diablos rojos”, sin la presencia de ningún dirigente del club.



Es llamativo observar que un joven popular en las redes sociales tenga más credibilidad que la dirigencia de un club, acostumbrados a manejar dinero y realizar actos en nombre de la institución.



Esta mirada inquisidora sobre todo de los jóvenes no deja de ser un llamado de atención a otros ámbitos de la sociedad; e incluso a los dirigentes del mismo Estado.



La frase “el dinero lo voy a manejar yo” es un latiguillo que no es tirado al voleo, desnuda una carencia profunda de las sospechas de la gente respecto al destino final de los fondos que puedan recaudarse. En otras palabras, los vueltos suelen perderse por el camino.



Si bien tiene la posibilidad de decidir cómo manejar la plata, las operaciones comerciales, pagos de las deudas, deberán contar necesariamente con el apoyo de la Comisión Directiva o del respaldo de una asamblea extraordinaria.



Las recaudaciones de fondos en los clubes no son un elemento extraño. En el año 1994, Flamengo con el afán de repatriar al Chapulín Romario que jugaba en Barcelona y extrañaba Brasil, debía conseguir 11 millones de dólares porque el club catalán no lo vendía a menos de ese precio. La entidad organizó entre su torcida un concurso preguntando si Romario volvía con qué camiseta debía jugar; la 11 o la OO. El hincha debía opinar por teléfono a un costo de tres reales. Se juntó la plata y Romario volvió.



En Independiente un expresidente, Juan Carlos Cantero, realizó su campaña comprometiéndose a terminar con la corrupción en el club. Fue electo y trató de cumplir con lo prometido, ingenuamente vino solo a una asamblea y los presentes le arrojaron sillas, no tuvo otra alternativa que renunciar.



Hasta la Administración de Ingresos Públicos posó su mirada en la “pasada de la gorra” que está realizado Santi; como al pasar deslizaron que quizás alguien realice un lavado de activos y no sabemos que los 20 palos verdes sean la deuda real de los rojos de Avellaneda; tal vez se encuentre algo más debajo de la alfombra.



Santi va continuar con una campaña agresiva en las redes para obtener un resultado positivo, de hecho, ya lo es; aunque necesitará de por lo menos dos semanas para llegar a la meta. Pone en juego su carisma para lograr el éxito conociendo que el hincha de Independiente es muy leal con el club.



El tema del poder de las redes en la opinión pública nos deja abierto un debate interesante de las nuevas formas de comunicar, manejar nuevos negocios y si los conocimientos de las nuevas tecnologías son suficientes para lograr nuestros objetivos en un mundo mejor.



Santi Maratea está ayudando a la víctima, estaría bueno que después de eso, se vaya en busca de los ladrones.